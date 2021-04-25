https://uz.sputniknews.ru/20210425/v-yaponii-arestovali-lovelasa-kotoryy-vstrechalsya-s-35-devushkami-radi-podarkov-18484066.html

В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков

В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков

Такаси Миягава не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T13:22+0500

2021-04-25T13:22+0500

2021-04-25T13:23+0500

в мире

арест

отношения

мужчина

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18484130_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_0d4e4827ddc9de8394481d96c57c2a09.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Японии произошла необычная история, достойная экранизации: полиция арестовала 39-летнего мужчину за его любовные связи.Об этом пишет Japan Today.Предположительно, Такаси Миягава встречался с 35 женщинами одновременно. При этом любвеобильность объяснялась простой жаждой наживы — ловелас хотел получить много подарков на свой день рождения. Другие же жертва считали, что торжество состоится в июле или апреле. На самом же деле Миягава родился 13 ноября.Девушки даже не догадывались о существовании друг друга. В итоге, мошенник заполучил подарков почти тысячу долларов. Девушки подходили креативно: одна даже в качестве сюрприза заказа мужчине в ателье костюм. Где же ловелас искал девушек? Считается, что жертв он подыскивал, продавая лейки для душа. Миягава во всех отношениях убеждал, что готов жениться. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Женщины узнали о существовании друг друга и обратились в полицию.Японец обвиняется в мошенничестве, его арестовали. Ведется следствие.

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

арест, отношения, мужчина, япония