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В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
Такаси Миягава не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T13:22+0500
2021-04-25T13:22+0500
2021-04-25T13:23+0500
в мире
арест
отношения
мужчина
япония
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Японии произошла необычная история, достойная экранизации: полиция арестовала 39-летнего мужчину за его любовные связи.Об этом пишет Japan Today.Предположительно, Такаси Миягава встречался с 35 женщинами одновременно. При этом любвеобильность объяснялась простой жаждой наживы — ловелас хотел получить много подарков на свой день рождения. Другие же жертва считали, что торжество состоится в июле или апреле. На самом же деле Миягава родился 13 ноября.Девушки даже не догадывались о существовании друг друга. В итоге, мошенник заполучил подарков почти тысячу долларов. Девушки подходили креативно: одна даже в качестве сюрприза заказа мужчине в ателье костюм. Где же ловелас искал девушек? Считается, что жертв он подыскивал, продавая лейки для душа. Миягава во всех отношениях убеждал, что готов жениться. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Женщины узнали о существовании друг друга и обратились в полицию.Японец обвиняется в мошенничестве, его арестовали. Ведется следствие.
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арест, отношения, мужчина, япония
В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
13:22 25.04.2021 (обновлено: 13:23 25.04.2021)
Такаси Миягава не имеет постоянного места работы или проживания в регионе Кансай.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Японии произошла необычная история, достойная экранизации: полиция арестовала 39-летнего мужчину за его любовные связи.
Об этом пишет
Japan Today.
Предположительно, Такаси Миягава встречался с 35 женщинами одновременно. При этом любвеобильность объяснялась простой жаждой наживы — ловелас хотел получить много подарков на свой день рождения.
Вот только дату праздника каждой из своих "половинок" он сообщил разную. К примеру, одна девушка была уверена, что день рождения любимый отмечает в феврале.
Другие же жертва считали, что торжество состоится в июле или апреле. На самом же деле Миягава родился 13 ноября.
Девушки даже не догадывались о существовании друг друга. В итоге, мошенник заполучил подарков почти тысячу долларов.
Девушки подходили креативно: одна даже в качестве сюрприза заказа мужчине в ателье костюм.
Где же ловелас искал девушек? Считается, что жертв он подыскивал, продавая лейки для душа. Миягава во всех отношениях убеждал, что готов жениться.
Однако все тайное рано или поздно становится явным. Женщины узнали о существовании друг друга и обратились в полицию.
Японец обвиняется в мошенничестве, его арестовали. Ведется следствие.