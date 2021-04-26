https://uz.sputniknews.ru/20210426/18491855.html

В Кыргызстане прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану

В Кыргызстане прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану

Собравшиеся выступали против передачи соседнему государству плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Кыргызстане, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Узгенского района Ошской области республики.По словам представителя организации, массовый митинг с участием около тысячи человек состоялся накануне в селе Куршаб. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, добавили в госструктуре.Отмечается, что митингующие выступали против передачи Узбекистану плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Решение об этом было принято в марте во время переговоров кыргызской и узбекской сторон по вопросам делимитации и демаркации границ."Люди были недовольны этим решением. Они боятся, что кыргызские села останутся без поливной воды", — подчеркнули в администрации.В Интернете было опубликовано видео очевидцев, которые зафиксировали, как в воскресенье с митингующими встретился глава госкомиссии по делимитации границ, председатель Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Он заверил местных жителей, что в вопросах границ обязательно будет учитываться их мнение."Мы не можем пойти против воли народа. Если вы говорите, что не отдадим Кемпир-Абад, то не отдадим, оставим все как есть", — заверил собравшихся Ташиев.Сегодня, 26 марта, глава госкомитета заявил, что Кыргызстан и Узбекистан решили все вопросы по спорным участкам границ на взаимовыгодной основе. В том числе достигнуто соглашение и по району Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, добавил он.Как сообщил Ташиев, плотину и левый берег канала Шалихансай решено оставить на территории Узбекистана. Однако было поставлено условие о предоставлении кыргызстанцам свободного доступа к воде водохранилища. Также участники делегаций договорились, что Кыргызстану оставят спорные участки Баястан, Савай, Ункар-Тоо, Белес и Гавасай. По данным главы спецслужб, КР должны были отойти свыше восьми тысяч гектаров спорных земель.Как заявил на митинге Ташиев, переговоры по демаркации границ продолжатся 10 мая, во время официального визита узбекской делегации в Кыргызстан.

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https://uz.sputniknews.ru/20180912/Mazhilis-Kazakhstana-odobril-dogovor-s-Kyrgyzstanom-o-demarkatsii-granitsy-9394824.html

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