https://uz.sputniknews.ru/20210426/18491855.html
В Кыргызстане прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
В Кыргызстане прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
Собравшиеся выступали против передачи соседнему государству плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T12:21+0500
2021-04-26T12:21+0500
2021-04-26T13:05+0500
в мире
демаркация
кыргызстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17677039_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_24cf1a6bf14e5eb0e57acd856c6b8a90.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Кыргызстане, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Узгенского района Ошской области республики.По словам представителя организации, массовый митинг с участием около тысячи человек состоялся накануне в селе Куршаб. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, добавили в госструктуре.Отмечается, что митингующие выступали против передачи Узбекистану плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Решение об этом было принято в марте во время переговоров кыргызской и узбекской сторон по вопросам делимитации и демаркации границ."Люди были недовольны этим решением. Они боятся, что кыргызские села останутся без поливной воды", — подчеркнули в администрации.В Интернете было опубликовано видео очевидцев, которые зафиксировали, как в воскресенье с митингующими встретился глава госкомиссии по делимитации границ, председатель Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Он заверил местных жителей, что в вопросах границ обязательно будет учитываться их мнение."Мы не можем пойти против воли народа. Если вы говорите, что не отдадим Кемпир-Абад, то не отдадим, оставим все как есть", — заверил собравшихся Ташиев.Сегодня, 26 марта, глава госкомитета заявил, что Кыргызстан и Узбекистан решили все вопросы по спорным участкам границ на взаимовыгодной основе. В том числе достигнуто соглашение и по району Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, добавил он.Как сообщил Ташиев, плотину и левый берег канала Шалихансай решено оставить на территории Узбекистана. Однако было поставлено условие о предоставлении кыргызстанцам свободного доступа к воде водохранилища. Также участники делегаций договорились, что Кыргызстану оставят спорные участки Баястан, Савай, Ункар-Тоо, Белес и Гавасай. По данным главы спецслужб, КР должны были отойти свыше восьми тысяч гектаров спорных земель.Как заявил на митинге Ташиев, переговоры по демаркации границ продолжатся 10 мая, во время официального визита узбекской делегации в Кыргызстан.
https://uz.sputniknews.ru/20190911/Akim-uspokoil-naselenie-na-granitse-12404041.html
https://uz.sputniknews.ru/20160322/2102836.html
https://uz.sputniknews.ru/20180912/Mazhilis-Kazakhstana-odobril-dogovor-s-Kyrgyzstanom-o-demarkatsii-granitsy-9394824.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17677039_82:0:1418:1002_1920x0_80_0_0_e5c5d629012c5ba63eeae351bef1a966.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
демаркация, кыргызстан, узбекистан
В Кыргызстане прошел митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
12:21 26.04.2021 (обновлено: 13:05 26.04.2021)
Собравшиеся выступали против передачи соседнему государству плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Митинг против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану прошел в Кыргызстане, передает
РИА Новости со ссылкой на администрацию Узгенского района Ошской области республики.
По словам представителя организации, массовый митинг с участием около тысячи человек состоялся накануне в селе Куршаб. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, добавили в госструктуре.
Отмечается, что митингующие выступали против передачи Узбекистану плотины Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Решение об этом было принято в марте во время переговоров кыргызской и узбекской сторон по вопросам делимитации и демаркации границ.
"Люди были недовольны этим решением. Они боятся, что кыргызские села останутся без поливной воды", — подчеркнули в администрации.
В Интернете было опубликовано видео очевидцев, которые зафиксировали, как в воскресенье с митингующими встретился глава госкомиссии по делимитации границ, председатель Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
Он заверил местных жителей, что в вопросах границ обязательно будет учитываться их мнение.
"Мы не можем пойти против воли народа. Если вы говорите, что не отдадим Кемпир-Абад, то не отдадим, оставим все как есть", — заверил собравшихся Ташиев.
Сегодня, 26 марта, глава госкомитета заявил, что Кыргызстан и Узбекистан решили все вопросы по спорным участкам границ на взаимовыгодной основе. В том числе достигнуто соглашение и по району Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, добавил он.
Как сообщил Ташиев, плотину и левый берег канала Шалихансай решено оставить на территории Узбекистана. Однако было поставлено условие о предоставлении кыргызстанцам свободного доступа к воде водохранилища. Также участники делегаций договорились, что Кыргызстану оставят спорные участки Баястан, Савай, Ункар-Тоо, Белес и Гавасай. По данным главы спецслужб, КР должны были отойти свыше восьми тысяч гектаров спорных земель.
Как заявил на митинге Ташиев, переговоры по демаркации границ продолжатся 10 мая, во время официального визита узбекской делегации в Кыргызстан.