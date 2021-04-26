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https://uz.sputniknews.ru/20210426/doroga-na-yaltu-muzykanty-iz-15-stran-ispolnyat-voennye-pesni-na-rodnyx-yazykax-18501697.html
"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
Мероприятие пройдет с 29 апреля по 1 мая. В эти несколько дней со сцены прозвучат песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T19:22+0500
2021-04-26T19:55+0500
общество
фестиваль
ялта
песни
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В преддверии дня Победы в Крыму состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту".На нем участники выступят с военными песнями. Исполнят артисты композиции на своих родных языках. Победителей определит жюри — в него вошли видные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.1 мая состоится финал, на котором участники выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. В этом году общий призовой фонд конкурса составил 60 тысяч евро.Музыканты также поборются за приз зрительских симпатий — он будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте https://doroganayaltu.ru. Свой голос можно отдать уже сейчас и вплоть до финала фестиваля. Его итоги организаторы объявят со сцены во время гала-концерта.
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"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках

19:22 26.04.2021 (обновлено: 19:55 26.04.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"
Музыкальный фестиваль Дорога на Ялту - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Мероприятие пройдет с 29 апреля по 1 мая. В эти несколько дней со сцены прозвучат песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В преддверии дня Победы в Крыму состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту".
На нем участники выступят с военными песнями. Исполнят артисты композиции на своих родных языках.
29 апреля пройдет полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.
Победителей определит жюри — в него вошли видные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
1 мая состоится финал, на котором участники выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями.
В этом году общий призовой фонд конкурса составил 60 тысяч евро.
Музыканты также поборются за приз зрительских симпатий — он будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте https://doroganayaltu.ru.
Свой голос можно отдать уже сейчас и вплоть до финала фестиваля. Его итоги организаторы объявят со сцены во время гала-концерта.
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