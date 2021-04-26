Общество
"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
19:22 26.04.2021 (обновлено: 19:55 26.04.2021)
684
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Мероприятие пройдет с 29 апреля по 1 мая. В эти несколько дней со сцены прозвучат песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В преддверии дня Победы в Крыму состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту".
На нем участники выступят с военными песнями. Исполнят артисты композиции на своих родных языках.
29 апреля пройдет полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.
Победителей определит жюри — в него вошли видные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
1 мая состоится финал, на котором участники выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями.
В этом году общий призовой фонд конкурса составил 60 тысяч евро.
Музыканты также поборются за приз зрительских симпатий — он будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте https://doroganayaltu.ru.
Свой голос можно отдать уже сейчас и вплоть до финала фестиваля. Его итоги организаторы объявят со сцены во время гала-концерта.