Грандиозное шоу Тутберидзе: чем российские чемпионы удивили на льду — фото

Ледовое шоу такого масштаба прошло в Узбекистане впервые. Его цель — не только развлекательная. Задача была показать, что спорт – это не только очень полезно, но и перспективно.
Ледовое шоу такого масштаба прошло в Узбекистане впервые. Его цель — не только развлекательная. Задача была показать, что спорт – это не только очень полезно, но и перспективно.
Организатором выступила компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся крупными проектами в сфере культуры, искусства и спорта.
Организатором выступила компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся крупными проектами в сфере культуры, искусства и спорта.
Проект объединил лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения. На открытии также выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин.
Проект объединил лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения. На открытии также выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин.
Среди участников шоу: Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
Среди участников шоу: Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
Именно это выступление вошло в историю мирового фигурного катания.
Именно это выступление вошло в историю мирового фигурного катания.
Свое мастерство продемонстрировала и Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.
Свое мастерство продемонстрировала и Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.
Этери Тутберидзе была долгое время тренером фигуристки.
Этери Тутберидзе была долгое время тренером фигуристки.
Среди приглашенных звезд, которые представили парное катание: серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Среди приглашенных звезд, которые представили парное катание: серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева.
Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева.
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Сегодня фигурное катание – один из самых востребованных видов спорта.
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Сегодня фигурное катание – один из самых востребованных видов спорта.
В шоу поучаствовали и другие легендарные фигуристы: двукратная чемпионка мира, Анна Щербакова — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и приглашенные звезды — лидеры сборной РФ.
В шоу поучаствовали и другие легендарные фигуристы: двукратная чемпионка мира, Анна Щербакова — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и приглашенные звезды — лидеры сборной РФ.