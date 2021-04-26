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Грандиозное шоу Тутберидзе: чем российские чемпионы удивили на льду — фото
Грандиозное шоу Тутберидзе: чем российские чемпионы удивили на льду — фото
Накануне в столичном ледовом комплексе Humo Arena прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Это был редчайший парад одних из самых титулованных... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
этери тутберидзе
фигурное катание
спорт
ташкент
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этери тутберидзе, фигурное катание, спорт, ташкент, фото, фотолента

Грандиозное шоу Тутберидзе: чем российские чемпионы удивили на льду — фото

20:11 26.04.2021
47
Накануне в столичном ледовом комплексе Humo Arena прошло шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Это был редчайший парад одних из самых титулованных фигуристов планеты и их знаковых постановок.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ледовое шоу такого масштаба прошло в Узбекистане впервые. Его цель — не только развлекательная. Задача была показать, что спорт – это не только очень полезно, но и перспективно.

Ледовое шоу такого масштаба прошло в Узбекистане впервые. Его цель — не только развлекательная. Задача была показать, что спорт – это не только очень полезно, но и перспективно. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ледовое шоу такого масштаба прошло в Узбекистане впервые. Его цель — не только развлекательная. Задача была показать, что спорт – это не только очень полезно, но и перспективно.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Организатором выступила компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся крупными проектами в сфере культуры, искусства и спорта.

Организатором выступила компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся крупными проектами в сфере культуры, искусства и спорта. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Организатором выступила компания Art Uz Promotion Agency, занимающаяся крупными проектами в сфере культуры, искусства и спорта.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Проект объединил лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения. На открытии также выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин.

Проект объединил лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения. На открытии также выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Проект объединил лучших представителей современного фигурного катания и их мировые достижения. На открытии также выступил знаменитый российский фигурист Алексей Ягудин.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди участников шоу: Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.

Среди участников шоу: Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди участников шоу: Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Именно это выступление вошло в историю мирового фигурного катания.

Именно это выступление вошло в историю мирового фигурного катания. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Именно это выступление вошло в историю мирового фигурного катания.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Свое мастерство продемонстрировала и Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

Свое мастерство продемонстрировала и Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Свое мастерство продемонстрировала и Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этери Тутберидзе была долгое время тренером фигуристки.

Этери Тутберидзе была долгое время тренером фигуристки. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Этери Тутберидзе была долгое время тренером фигуристки.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди приглашенных звезд, которые представили парное катание: серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Среди приглашенных звезд, которые представили парное катание: серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Среди приглашенных звезд, которые представили парное катание: серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева.

Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Сегодня фигурное катание – один из самых востребованных видов спорта.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Сегодня фигурное катание – один из самых востребованных видов спорта. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Сегодня фигурное катание – один из самых востребованных видов спорта.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В шоу поучаствовали и другие легендарные фигуристы: двукратная чемпионка мира, Анна Щербакова — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и приглашенные звезды — лидеры сборной РФ.

В шоу поучаствовали и другие легендарные фигуристы: двукратная чемпионка мира, Анна Щербакова — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и приглашенные звезды — лидеры сборной РФ. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В шоу поучаствовали и другие легендарные фигуристы: двукратная чемпионка мира, Анна Щербакова — чемпионка мира 2021, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Морис Квителашвили и приглашенные звезды — лидеры сборной РФ.

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