Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210426/kak-ne-zadoxnutsya-v-maske-v-jaru--2-layfxaka-ot-rospotrebnadzora-18503191.html
Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
Специалисты дали важный совет на лето: защитное средство следует выбирать светлого цвета. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T21:28+0500
2021-04-26T21:28+0500
общество
пандемия
коронавирус
роспотребнадзор
жара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18503244_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_308c71f2b4cef16ff632030da2c0d35e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, как летом носить медицинские маски.Прежде всего, в ведомстве успокоили: вероятность того, что человек получит тепловой удар из-за ношения средств защиты, почти нулевая. Серьезно нарушить теплообмен организма маска не может. Чтобы в жару было не так тяжело, нужно отказаться от маски темных оттенков и сделать выбор в пользу светлых. Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи (соответственно, немного понижает температуру), а черный, наоборот, поглощает.Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали менять в зной маски максимально часто, поскольку в них быстрее скапливается влага. А это значит, что защитное средство попросту теряет свою эффективность.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Kak-nuzhno-nosit-masku-goluboy-storonoy-vnutr-ili-naruzhu--otvet-Myasnikova-15222123.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18503244_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fd87a6fa94f334ef5cb4254af0991e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, коронавирус, роспотребнадзор, жара

Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора

21:28 26.04.2021
666
© СС0 / Unsplash / Markus WinklerМедицинская маска, иллюстративное фото
Медицинская маска, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© СС0 / Unsplash / Markus Winkler
Специалисты дали важный совет на лето: защитное средство следует выбирать светлого цвета.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, как летом носить медицинские маски.
Прежде всего, в ведомстве успокоили: вероятность того, что человек получит тепловой удар из-за ношения средств защиты, почти нулевая. Серьезно нарушить теплообмен организма маска не может.
Работа волонтерских центров в городах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2020
Общество
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников
22 декабря 2020, 03:05
1084206
Чтобы в жару было не так тяжело, нужно отказаться от маски темных оттенков и сделать выбор в пользу светлых.
Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи (соответственно, немного понижает температуру), а черный, наоборот, поглощает.
Как еще можно спастись от жары, если маску снимать нельзя, а организм нагревается? Для обеспечения нормального теплообмена необходимо открыть другие участки тела, а голову покрыть кепкой или шляпой.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали менять в зной маски максимально часто, поскольку в них быстрее скапливается влага. А это значит, что защитное средство попросту теряет свою эффективность.
020000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:51Узбекский лоукостер Qanot Sharq получил первый самолет Airbus A320
21:48Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения
21:28Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
20:54В одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры
20:11Грандиозное шоу Тутберидзе: звездные фигуристы показали высший класс — фото
19:22"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
19:15Спецпроект Sputnik Узбекистан: Ташкент 1966 - восставший из руин
18:54В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан
18:27Власти Ташкента привлекут кредиты Совкомбанка на реализацию трех целей
17:46В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями
17:29Эпицентр землетрясения определяли по руинам — историк о создании памятника "Мужество"
17:19В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи
17:14Апрельские тезисы: Андрей Осипов о будущем узбекского автопрома при ЕАЭС
16:38В Узбекистане пожарные машины "умыли" граждан дезинфицирующей водой — видео
16:34В столичном аэропорту откроется эстакада для пропуска пассажиров на второй этаж
15:52В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель
15:37Животные-мутанты в Чернобыле — это миф или правда? Ответил один из ликвидаторов
14:54Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года
14:30Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
14:21Американская кинокомпания снимет докфильм об Узбекистане