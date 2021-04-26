https://uz.sputniknews.ru/20210426/kak-ne-zadoxnutsya-v-maske-v-jaru--2-layfxaka-ot-rospotrebnadzora-18503191.html
Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
Специалисты дали важный совет на лето: защитное средство следует выбирать светлого цвета. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T21:28+0500
2021-04-26T21:28+0500
2021-04-26T21:28+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, как летом носить медицинские маски.Прежде всего, в ведомстве успокоили: вероятность того, что человек получит тепловой удар из-за ношения средств защиты, почти нулевая. Серьезно нарушить теплообмен организма маска не может. Чтобы в жару было не так тяжело, нужно отказаться от маски темных оттенков и сделать выбор в пользу светлых. Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи (соответственно, немного понижает температуру), а черный, наоборот, поглощает.Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали менять в зной маски максимально часто, поскольку в них быстрее скапливается влага. А это значит, что защитное средство попросту теряет свою эффективность.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Kak-nuzhno-nosit-masku-goluboy-storonoy-vnutr-ili-naruzhu--otvet-Myasnikova-15222123.html
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пандемия, коронавирус, роспотребнадзор, жара
Как не задохнуться в маске в жару — 2 лайфхака от Роспотребнадзора
Специалисты дали важный совет на лето: защитное средство следует выбирать светлого цвета.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, как летом носить медицинские маски.
Прежде всего, в ведомстве успокоили: вероятность того, что человек получит тепловой удар из-за ношения средств защиты, почти нулевая. Серьезно нарушить теплообмен организма маска не может.
Чтобы в жару было не так тяжело, нужно отказаться от маски темных оттенков и сделать выбор в пользу светлых.
Как известно, белый цвет отражает солнечные лучи (соответственно, немного понижает температуру), а черный, наоборот, поглощает.
Как еще можно спастись от жары, если маску снимать нельзя, а организм нагревается? Для обеспечения нормального теплообмена необходимо открыть другие участки тела, а голову покрыть кепкой или шляпой.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали менять в зной маски максимально часто, поскольку в них быстрее скапливается влага. А это значит, что защитное средство попросту теряет свою эффективность.