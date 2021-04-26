https://uz.sputniknews.ru/20210426/nerushimaya-volya-tashkenta-kak-stolitsa-uzbekistana-prevratilas-vo-vsesoyuznuyu-stroyku-18492308.html

Нерушимая воля Ташкента: как столица Узбекистана превратилась во всесоюзную стройку

Нерушимая воля Ташкента: как столица Узбекистана превратилась во всесоюзную стройку

В 55-ю годовщину ташкентского землетрясения Sputnik Узбекистан вспоминает о том, что пережили горожане в те страшные месяцы разгула стихии и как вся огромная... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T13:11+0500

2021-04-26T13:11+0500

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строительство

землетрясение

ташкент

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Мощные подземные толчки продолжались еще несколько месяцев, а центральная часть Ташкента оказалась в руинах. Строительные отряды из союзных республик и сами ташкентцы возводили жилые дома и административные здания, школы и детские сады.К зиме 1966 года все оставшиеся без крова были обеспечены жильем, а к концу десятилетия столицу Узбекской ССР трудно было узнать.Краткая летопись тех событий — в нашем видео.

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мультимедиа , видео, история, строительство, землетрясение, ташкент