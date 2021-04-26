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Нерушимая воля Ташкента: как столица Узбекистана превратилась во всесоюзную стройку
Нерушимая воля Ташкента: как столица Узбекистана превратилась во всесоюзную стройку
В 55-ю годовщину ташкентского землетрясения Sputnik Узбекистан вспоминает о том, что пережили горожане в те страшные месяцы разгула стихии и как вся огромная... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T13:11+0500
2021-04-26T13:11+0500
2021-04-26T14:34+0500
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Мощные подземные толчки продолжались еще несколько месяцев, а центральная часть Ташкента оказалась в руинах. Строительные отряды из союзных республик и сами ташкентцы возводили жилые дома и административные здания, школы и детские сады.К зиме 1966 года все оставшиеся без крова были обеспечены жильем, а к концу десятилетия столицу Узбекской ССР трудно было узнать.Краткая летопись тех событий — в нашем видео.
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мультимедиа , видео, история, строительство, землетрясение, ташкент
Нерушимая воля Ташкента: как столица Узбекистана превратилась во всесоюзную стройку
13:11 26.04.2021 (обновлено: 14:34 26.04.2021)
В 55-ю годовщину ташкентского землетрясения Sputnik Узбекистан вспоминает о том, что пережили горожане в те страшные месяцы разгула стихии и как вся огромная страна пришла на помощь пострадавшим.
Мощные подземные толчки продолжались еще несколько месяцев, а центральная часть Ташкента оказалась в руинах. Строительные отряды из союзных республик и сами ташкентцы возводили жилые дома и административные здания, школы и детские сады.
К зиме 1966 года все оставшиеся без крова были обеспечены жильем, а к концу десятилетия столицу Узбекской ССР трудно было узнать.
Краткая летопись тех событий — в нашем видео.