https://uz.sputniknews.ru/20210426/opredeleny-laureaty-premii-oskar-kto-poluchil-zolotuyu-statuetku--podrobnosti-18490772.html

Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности

Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T11:13+0500

2021-04-26T11:13+0500

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в мире

оскар - 2021

оскар

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения награды кинопремии "Оскар", трансляция которой велась на телеканале ABC.Лучшим фильмом года была признана кинокартина Хлои Чжао "Земля кочевников". Сюжет произведения повествует о женщине, которая стала путешествовать по США в автофургоне, оставшись без работы и дома. Главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд. Она была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". В то же время Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года."Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки.Южнокорейская актриса Юн Ё-джон признана "Лучшей актрисой второго плана" за роль в фильме "Минари" . Золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел. Она работала над картиной "Девушка, подающая надежды".В качестве лучшего иностранного художественного фильма была отмечена наградой работа датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим документальным фильмом стал "Мой учитель — осьминог", а в анимационном жанре победил мультфильм "Душа".Призом за лучшую операторскую работу и декорации награждена черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).Также киноакадемия США признала песню Fight for You из картины "Иуда и черный мессия" лучшей оригинальной композицией.Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало всего 170 гостей. Несмотря на ограничительные меры, традиционный проход знаменитостей по красной ковровой дорожке все же состоялся.

https://uz.sputniknews.ru/20201122/Stal-izvesten-kandidat-na-premiyu-Oskar-ot-Uzbekistana--treyler-15453772.html

https://uz.sputniknews.ru/20210210/Rossiyskiy-film-Dorogie-tovarischi-voshel-v-short-list-Oskara-15971503.html

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