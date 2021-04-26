Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210426/opredeleny-laureaty-premii-oskar-kto-poluchil-zolotuyu-statuetku--podrobnosti-18490772.html
Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности
Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T11:13+0500
2021-04-26T11:39+0500
в мире
оскар - 2021
оскар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14954142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82536c6e37c98f4b4234a2b82ebee05c.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения награды кинопремии "Оскар", трансляция которой велась на телеканале ABC.Лучшим фильмом года была признана кинокартина Хлои Чжао "Земля кочевников". Сюжет произведения повествует о женщине, которая стала путешествовать по США в автофургоне, оставшись без работы и дома. Главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд. Она была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". В то же время Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года."Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки.Южнокорейская актриса Юн Ё-джон признана "Лучшей актрисой второго плана" за роль в фильме "Минари" . Золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел. Она работала над картиной "Девушка, подающая надежды".В качестве лучшего иностранного художественного фильма была отмечена наградой работа датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим документальным фильмом стал "Мой учитель — осьминог", а в анимационном жанре победил мультфильм "Душа".Призом за лучшую операторскую работу и декорации награждена черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).Также киноакадемия США признала песню Fight for You из картины "Иуда и черный мессия" лучшей оригинальной композицией.Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало всего 170 гостей. Несмотря на ограничительные меры, традиционный проход знаменитостей по красной ковровой дорожке все же состоялся.
https://uz.sputniknews.ru/20201122/Stal-izvesten-kandidat-na-premiyu-Oskar-ot-Uzbekistana--treyler-15453772.html
https://uz.sputniknews.ru/20210210/Rossiyskiy-film-Dorogie-tovarischi-voshel-v-short-list-Oskara-15971503.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0b/14954142_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_f65a73c5adceec71d35b50d375b30022.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оскар - 2021, оскар

Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности

11:13 26.04.2021 (обновлено: 11:39 26.04.2021)
797
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения награды кинопремии "Оскар", трансляция которой велась на телеканале ABC.
Лучшим фильмом года была признана кинокартина Хлои Чжао "Земля кочевников". Сюжет произведения повествует о женщине, которая стала путешествовать по США в автофургоне, оставшись без работы и дома.
Главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд. Она была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль". В то же время Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года.
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс. Он снялся в картине "Отец" и стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки.
Южнокорейская актриса Юн Ё-джон признана "Лучшей актрисой второго плана" за роль в фильме "Минари" .
Макеты статуэток Оскар - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2020
Культура
Стал известен кандидат на премию "Оскар" от Узбекистана — трейлер
22 ноября 2020, 10:25
11107
Золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел. Она работала над картиной "Девушка, подающая надежды".
В качестве лучшего иностранного художественного фильма была отмечена наградой работа датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной".
Лучшим документальным фильмом стал "Мой учитель — осьминог", а в анимационном жанре победил мультфильм "Душа".
Режиссер фильма Дорогие товарищи! Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2021
Культура
Российский фильм "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист "Оскара"
10 февраля, 11:14
584
Призом за лучшую операторскую работу и декорации награждена черно-белая лента "Манк" (Эрик Мессершмитт).
Также киноакадемия США признала песню Fight for You из картины "Иуда и черный мессия" лучшей оригинальной композицией.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало всего 170 гостей. Несмотря на ограничительные меры, традиционный проход знаменитостей по красной ковровой дорожке все же состоялся.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:13Определены лауреаты премии "Оскар": кто получил золотую статуэтку — подробности
10:26На Тахиаташской ТЭС не подтвердили слухи о крупном пожаре и отключении электроэнергии
09:56В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001
09:33"Попасть в лето": Алина Загитова поделилась впечатлениями о Ташкенте
08:21"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
05:23Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года — видео
ВчераГерои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
ВчераВ школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
ВчераПоезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
ВчераСердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
ВчераУченые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
ВчераКамеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
ВчераВ Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
ВчераВ Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
ВчераЗапад строит здравоохранительный тоталитаризм
ВчераПремьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
ВчераРуслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
Вчера"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
ВчераПодсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
ВчераПетров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?