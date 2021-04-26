https://uz.sputniknews.ru/20210426/popast-v-leto-alina-zagitova-podelilas-vpechatleniyami-o-tashkente-18489300.html
"Попасть в лето": Алина Загитова поделилась впечатлениями о Ташкенте
"Попасть в лето": Алина Загитова поделилась впечатлениями о Ташкенте
Олимпийская чемпионка 2018 года прибыла в столицу Узбекистана в рамках участия в шоу российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T09:33+0500
2021-04-26T09:33+0500
2021-04-26T09:44+0500
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алина загитова
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети Instagram. Она показала фотографии из солнечного Ташкента."Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето", — написала фигуристка.Олимпийская чемпионка 2018 года прибыла в столицу Узбекистана в рамках участия в шоу российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое прошло в Humo Arena.Подписчики Алины оставили восторженные отзывы под фотографиями Алины о прошедшем мероприятии. "Вчера была на Вашем выступлении! Я в восторге!!! Вы прекрасны!!! Эмоции зашкаливают! Спасибо огромное Вам!", — написала одна из поклонниц спортсменки.Напомним: на Олимпийских играх в Пхёнчхане Загитова выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях и золотую — в женском одиночном катании. Однако в конце 2019 года фигуристка объявила о временной приостановке своей карьеры.
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алина загитова, шоу, ташкент
"Попасть в лето": Алина Загитова поделилась впечатлениями о Ташкенте
09:33 26.04.2021 (обновлено: 09:44 26.04.2021)
Олимпийская чемпионка 2018 года прибыла в столицу Узбекистана в рамках участия в шоу российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети Instagram. Она показала фотографии из солнечного Ташкента.
"Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето", — написала фигуристка.
Олимпийская чемпионка 2018 года прибыла в столицу Узбекистана в рамках участия в шоу российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которое прошло в Humo Arena.
Подписчики Алины оставили восторженные отзывы под фотографиями Алины о прошедшем мероприятии. "Вчера была на Вашем выступлении! Я в восторге!!! Вы прекрасны!!! Эмоции зашкаливают! Спасибо огромное Вам!", — написала одна из поклонниц спортсменки.
Напомним: на Олимпийских играх в Пхёнчхане Загитова выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях и золотую — в женском одиночном катании. Однако в конце 2019 года фигуристка объявила о временной приостановке своей карьеры.