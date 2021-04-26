https://uz.sputniknews.ru/20210426/sherzod-asadov-v-stolitse-kajdoy-maxalle-vydelyat-po-dva-mlrd-sumov-18493247.html
Шерзод Асадов: в столице каждой махалле выделят по два млрд сумов
Шерзод Асадов: в столице каждой махалле выделят по два млрд сумов
Президент поручил чиновникам последовать примеру МСГ "Парвоз" в Яшнабадском районе и благоустроить все 524 микрорайона Ташкента. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T13:21+0500
2021-04-26T13:21+0500
2021-04-26T14:33+0500
экономика
махалля
благоустройство
президент
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов во время очередного брифинга заявил, что в столице на благоустройство каждой махалли правительство выделит по два млрд сумов. "На эти цели каждой махалле будет выделено в среднем по 2 миллиарда сумов", — сообщил Асадов.По его словам, президент поручил чиновникам последовать примеру махалли "Парвоз", расположенной в Яшнабадском районе, и благоустроить все 524 махалли Ташкента.Напомним: в текущем году власти Узбекистана направят свыше одного млрд сумов на строительство 1 881 здания в махаллинских сходах граждан. Известно, что часть сооружений возведут с участием средств местных бизнесменов.
https://uz.sputniknews.ru/20180330/uzbekistan-kishlak-7849521.html
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махалля, благоустройство, президент, ташкент
Шерзод Асадов: в столице каждой махалле выделят по два млрд сумов
13:21 26.04.2021 (обновлено: 14:33 26.04.2021)
Президент поручил чиновникам последовать примеру МСГ "Парвоз" в Яшнабадском районе и благоустроить все 524 микрорайона Ташкента.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов во время очередного брифинга заявил
, что в столице на благоустройство каждой махалли правительство выделит по два млрд сумов.
"На эти цели каждой махалле будет выделено в среднем по 2 миллиарда сумов", — сообщил Асадов.
По его словам, президент поручил чиновникам последовать примеру махалли "Парвоз", расположенной в Яшнабадском районе, и благоустроить все 524 махалли Ташкента.
Напомним: в текущем году власти Узбекистана направят
свыше одного млрд сумов на строительство 1 881 здания в махаллинских сходах граждан. Известно, что часть сооружений возведут с участием средств местных бизнесменов.