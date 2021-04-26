https://uz.sputniknews.ru/20210426/sputnik-dlya-jizni-kak-stroilsya-gorodok-dlya-postradavshix-ot-tashkentskogo-zemletryaseniya-18503970.html
Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения
Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения
После серии мощных поземных толчков магнитудой до 8 баллов около 300 тысяч жителей города остались без крова. На помощь ташкентцем прибыли добровольцы со всего... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T21:48+0500
2021-04-26T21:48+0500
2021-04-26T21:48+0500
видео
строительство
ташкент
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Одним из первых районов, возникших на карте Ташкента в 1966-67 годах стал "Спутник". Строительство поручили военным, которые в кратчайшие сроки спроектировали и воздвигли целый городок на 30 тысяч жителей. Двухэтажные дома стоят до сих пор, а каштаны, посаженные полвека назад, сегодня дарят местным жителям тенистую прохладу. История жилого массива и рассказы очевидцев тех далеких и тревожных дней в сюжете Sputnik Узбекистан.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, строительство, ташкент
Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения
После серии мощных поземных толчков магнитудой до 8 баллов около 300 тысяч жителей города остались без крова. На помощь ташкентцем прибыли добровольцы со всего Советского Союза, чтобы возвести новые жилые массивы, школы, больницы, заводы.
Одним из первых районов, возникших на карте Ташкента в 1966-67 годах стал "Спутник". Строительство поручили военным, которые в кратчайшие сроки спроектировали и воздвигли целый городок на 30 тысяч жителей. Двухэтажные дома стоят до сих пор, а каштаны, посаженные полвека назад, сегодня дарят местным жителям тенистую прохладу.
История жилого массива и рассказы очевидцев тех далеких и тревожных дней в сюжете Sputnik Узбекистан
.