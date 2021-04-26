https://uz.sputniknews.ru/20210426/sputnik-dlya-jizni-kak-stroilsya-gorodok-dlya-postradavshix-ot-tashkentskogo-zemletryaseniya-18503970.html

Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения

Спутник для жизни: как строился городок для пострадавших от Ташкентского землетрясения

После серии мощных поземных толчков магнитудой до 8 баллов около 300 тысяч жителей города остались без крова. На помощь ташкентцем прибыли добровольцы со всего... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T21:48+0500

2021-04-26T21:48+0500

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видео

строительство

ташкент

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Одним из первых районов, возникших на карте Ташкента в 1966-67 годах стал "Спутник". Строительство поручили военным, которые в кратчайшие сроки спроектировали и воздвигли целый городок на 30 тысяч жителей. Двухэтажные дома стоят до сих пор, а каштаны, посаженные полвека назад, сегодня дарят местным жителям тенистую прохладу. История жилого массива и рассказы очевидцев тех далеких и тревожных дней в сюжете Sputnik Узбекистан.

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

видео, строительство, ташкент