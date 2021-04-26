Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210426/steny-xodili-xodunom-kak-tryaslo-tashkent-v-aprele-1966-goda---video-18488658.html
Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео
Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео
Ровно 55 лет назад, 26 апреля 1966 года в 5:23 в самом центре столицы Узбекистана произошли первые подземные толчки силой до 8 баллов. Современный симулятор... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T05:23+0500
2021-04-26T05:23+0500
видео
стихия
мчс
землетрясение
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18488602_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2355c173bc99f1963182975e62e3467b.jpg
В Центре симуляции стихийных бедствий при МЧС Узбекистана существует несколько установок, которые благодаря цифровым технологиям могут воспроизвести любую ЧС, в том числе то роковое землетрясение 1966 года.От мощных колебаний в комнатах все ходит ходуном, люстра раскачивается во все стороны, падают книги с полок, стулья и шкафы. Неудивительно, что от такого удара значительная часть ветхих домов превратилась в руины. В одночасье без крова остались десятки тысяч семей.Сегодня подобные установки помогают спасателям да и простым посетителям Центра на себе испытать воздействие стихии и отработать правильные действия в случае реальной природной катастрофы.Как выглядит во время сильного землетрясения обычная комната, смотрите в нашем видео.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18488602_80:0:1040:720_1920x0_80_0_0_bf44135d4a65de10964e6e65d0c2129b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, стихия, мчс, землетрясение, ташкент

Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео

05:23 26.04.2021
1735
Ровно 55 лет назад, 26 апреля 1966 года в 5:23 в самом центре столицы Узбекистана произошли первые подземные толчки силой до 8 баллов. Современный симулятор землетрясения может показать, что примерно происходило в домах жителей города в то страшное утро.
В Центре симуляции стихийных бедствий при МЧС Узбекистана существует несколько установок, которые благодаря цифровым технологиям могут воспроизвести любую ЧС, в том числе то роковое землетрясение 1966 года.
От мощных колебаний в комнатах все ходит ходуном, люстра раскачивается во все стороны, падают книги с полок, стулья и шкафы. Неудивительно, что от такого удара значительная часть ветхих домов превратилась в руины. В одночасье без крова остались десятки тысяч семей.
Сегодня подобные установки помогают спасателям да и простым посетителям Центра на себе испытать воздействие стихии и отработать правильные действия в случае реальной природной катастрофы.
Как выглядит во время сильного землетрясения обычная комната, смотрите в нашем видео.
200100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:21"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
05:23Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео
ВчераГерои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
ВчераВ школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
ВчераПоезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
ВчераСердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
ВчераУченые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
ВчераКамеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
ВчераВ Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
ВчераВ Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
ВчераЗапад строит здравоохранительный тоталитаризм
ВчераПремьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
ВчераРуслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
Вчера"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
ВчераПодсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
ВчераПетров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
24 апреляЭлдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
24 апреляЛюди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
24 апреляВ Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
24 апреляВ Узбекистане создан Университет общественной безопасности