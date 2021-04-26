https://uz.sputniknews.ru/20210426/steny-xodili-xodunom-kak-tryaslo-tashkent-v-aprele-1966-goda---video-18488658.html

Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео

Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео

Ровно 55 лет назад, 26 апреля 1966 года в 5:23 в самом центре столицы Узбекистана произошли первые подземные толчки силой до 8 баллов. Современный симулятор... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T05:23+0500

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2021-04-26T05:23+0500

видео

стихия

мчс

землетрясение

ташкент

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В Центре симуляции стихийных бедствий при МЧС Узбекистана существует несколько установок, которые благодаря цифровым технологиям могут воспроизвести любую ЧС, в том числе то роковое землетрясение 1966 года.От мощных колебаний в комнатах все ходит ходуном, люстра раскачивается во все стороны, падают книги с полок, стулья и шкафы. Неудивительно, что от такого удара значительная часть ветхих домов превратилась в руины. В одночасье без крова остались десятки тысяч семей.Сегодня подобные установки помогают спасателям да и простым посетителям Центра на себе испытать воздействие стихии и отработать правильные действия в случае реальной природной катастрофы.Как выглядит во время сильного землетрясения обычная комната, смотрите в нашем видео.

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видео, стихия, мчс, землетрясение, ташкент