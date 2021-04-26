Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html
"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
В 55-ю годовщину самого разрушительного землетрясения в истории столицы Узбекистана Sputnik Представляет видеоинфографику о первых месяцах после удара стихии. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T08:21+0500
2021-04-26T08:21+0500
ташкент
инфографика
"землятрясение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18488940_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_770143522e2868cc14fe1c1181cec0ad.jpg
Несмотря на силу подземных толчков в эпицентре стихии - а это о 8 баллов по шкале Рихтера, многочисленных человеческих жертв удалось избежать. Зато масштабы разрушений поражали. Почти вся центральная часть города оказалась в руинах, более 45 тысяч семей остались без крова.На помощь "городу хлебному", спасшему миллионы советских людей во время Великой Отечественной войны, пришли все союзные республики. Уже к зиме 1966 года большинство пострадавших от катастрофы получили новые дома, а к концу десятилетия город было не узнать.Что испытал Ташкент в то апрельское утро, как жил во время повторяющихся афтершоков и как отстраивался заново - смотрите в нашей видеоинфографике.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18488940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c99d2d28b8bfcd4f3a943dfc50adde10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, ташкент, "землятрясение"

"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин

08:21 26.04.2021
224
В 55-ю годовщину самого разрушительного землетрясения в истории столицы Узбекистана Sputnik Представляет видеоинфографику о первых месяцах после удара стихии.
Несмотря на силу подземных толчков в эпицентре стихии - а это о 8 баллов по шкале Рихтера, многочисленных человеческих жертв удалось избежать. Зато масштабы разрушений поражали. Почти вся центральная часть города оказалась в руинах, более 45 тысяч семей остались без крова.
На помощь "городу хлебному", спасшему миллионы советских людей во время Великой Отечественной войны, пришли все союзные республики. Уже к зиме 1966 года большинство пострадавших от катастрофы получили новые дома, а к концу десятилетия город было не узнать.
Что испытал Ташкент в то апрельское утро, как жил во время повторяющихся афтершоков и как отстраивался заново - смотрите в нашей видеоинфографике.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:21"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
05:23Стены ходили ходуном: как трясло Ташкент в апреле 1966 года - видео
ВчераГерои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
ВчераВ школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
ВчераПоезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
ВчераСердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
ВчераУченые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
ВчераКамеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
ВчераВ Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
ВчераВ Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
ВчераЗапад строит здравоохранительный тоталитаризм
ВчераПремьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
ВчераРуслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
Вчера"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
ВчераПодсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
ВчераПетров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
24 апреляЭлдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
24 апреляЛюди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
24 апреляВ Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
24 апреляВ Узбекистане создан Университет общественной безопасности