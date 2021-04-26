https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html
"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
В 55-ю годовщину самого разрушительного землетрясения в истории столицы Узбекистана Sputnik Представляет видеоинфографику о первых месяцах после удара стихии. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T08:21+0500
2021-04-26T08:21+0500
2021-04-26T08:21+0500
ташкент
инфографика
"землятрясение"
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Несмотря на силу подземных толчков в эпицентре стихии - а это о 8 баллов по шкале Рихтера, многочисленных человеческих жертв удалось избежать. Зато масштабы разрушений поражали. Почти вся центральная часть города оказалась в руинах, более 45 тысяч семей остались без крова.На помощь "городу хлебному", спасшему миллионы советских людей во время Великой Отечественной войны, пришли все союзные республики. Уже к зиме 1966 года большинство пострадавших от катастрофы получили новые дома, а к концу десятилетия город было не узнать.Что испытал Ташкент в то апрельское утро, как жил во время повторяющихся афтершоков и как отстраивался заново - смотрите в нашей видеоинфографике.
ташкент
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видео, ташкент, "землятрясение"
"Трясемся, но не сдаемся": как Ташкент воскресал из руин
В 55-ю годовщину самого разрушительного землетрясения в истории столицы Узбекистана Sputnik Представляет видеоинфографику о первых месяцах после удара стихии.
Несмотря на силу подземных толчков в эпицентре стихии - а это о 8 баллов по шкале Рихтера, многочисленных человеческих жертв удалось избежать. Зато масштабы разрушений поражали. Почти вся центральная часть города оказалась в руинах, более 45 тысяч семей остались без крова.
На помощь "городу хлебному", спасшему миллионы советских людей во время Великой Отечественной войны, пришли все союзные республики. Уже к зиме 1966 года большинство пострадавших от катастрофы получили новые дома, а к концу десятилетия город было не узнать.
Что испытал Ташкент в то апрельское утро, как жил во время повторяющихся афтершоков и как отстраивался заново - смотрите в нашей видеоинфографике.