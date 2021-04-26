https://uz.sputniknews.ru/20210426/uzbekskiy-makgregor-gotovitsya-k-mma-na-turnire-po-grepplingu-18495039.html

Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу

Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T14:30+0500

2021-04-26T14:30+0500

2021-04-26T14:45+0500

боец

турнир

спорт

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1a/18494913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_885d23501e5b89b15334f6e42b0d1fbb.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Тахиржон Холмирзаев завоевал серебряную медаль на открытом Всероссийском турнире по грэпплингу.В прошедшие выходные в Москве собрались сильнейшие грэпплеры и бойцы из России и стран СНГ. Холмирзаев уверенно победил в двух схватках из трех, уступив лишь в решающем поединке.Узбекский боец не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой уже планы на следующие соревнования."Теперь планы больше выступать, ездить в Москву на различные турниры, будем делать акцент на боях ММА. Организаторам турнира понравилось, что я дал хороший отпор профессиональному бойцу, они пригласили меня поучавствовать на их турнире по бразильскому джиу-джитсу, который пройдет 22 мая", — отметил спортсмен.Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боец, турнир, спорт, узбекистан