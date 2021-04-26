Спорт
Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
14:30 26.04.2021 (обновлено: 14:45 26.04.2021)
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© SputnikУзбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
© Sputnik
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Тахиржон Холмирзаев завоевал серебряную медаль на открытом Всероссийском турнире по грэпплингу.
В прошедшие выходные в Москве собрались сильнейшие грэпплеры и бойцы из России и стран СНГ.
© SputnikУзбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
© Sputnik
Холмирзаев уверенно победил в двух схватках из трех, уступив лишь в решающем поединке.
"Турнир прошел на высшем уровне, были достойные и сильнейшие спортсмены. Задача была показать, что я готов тягаться с профессиональными бойцами на их уровне. Конечно же, собой не доволен, есть к чему стремиться, теперь надо лишь больше тренироваться и соблюдать режим", — рассказал Тахир агентству Sputnik после выступления.
Узбекский боец не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой уже планы на следующие соревнования.
© SputnikУзбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
Узбекский Макгрегор готовится к ММА на турнире по грэпплингу
© Sputnik
"Теперь планы больше выступать, ездить в Москву на различные турниры, будем делать акцент на боях ММА. Организаторам турнира понравилось, что я дал хороший отпор профессиональному бойцу, они пригласили меня поучавствовать на их турнире по бразильскому джиу-джитсу, который пройдет 22 мая", — отметил спортсмен.
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.
Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.