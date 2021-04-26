https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-agentstve-po-vneshney-trudovoy-migratsii-naznachen-novyy-rukovoditel-18496916.html

В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель

В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель

Должность занял Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Прежде он работал первым замруководителя данной организации. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T15:52+0500

2021-04-26T15:52+0500

2021-04-26T16:47+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

назначение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Новой главой Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений стал Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.Ранее эту должность занимал Мухаммадзокир Журабаевич Маматханов. Он работал в организации с июля 2020 года.До назначения Умаров работал первым замруководителя Агентства по внешней трудовой миграции.

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, назначение, узбекистан