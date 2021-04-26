https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-agentstve-po-vneshney-trudovoy-migratsii-naznachen-novyy-rukovoditel-18496916.html
В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель
В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель
Должность занял Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Прежде он работал первым замруководителя данной организации. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T15:52+0500
2021-04-26T15:52+0500
2021-04-26T16:47+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
назначение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Новой главой Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений стал Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.Ранее эту должность занимал Мухаммадзокир Журабаевич Маматханов. Он работал в организации с июля 2020 года.До назначения Умаров работал первым замруководителя Агентства по внешней трудовой миграции.
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, назначение, узбекистан
В Агентстве по внешней трудовой миграции назначен новый руководитель
15:52 26.04.2021 (обновлено: 16:47 26.04.2021)
Должность занял Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Прежде он работал первым замруководителя данной организации.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Новой главой Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений стал Хайрулла Сайдуллаевич Умаров. Об этом сообщает
пресс-служба госструктуры.
Ранее эту должность занимал Мухаммадзокир Журабаевич Маматханов. Он работал в организации с июля 2020 года.
До назначения Умаров работал первым замруководителя Агентства по внешней трудовой миграции.