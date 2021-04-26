Культура
В одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры
20:54 26.04.2021 (обновлено: 20:55 26.04.2021)
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© ЮФУВ Южном федеральном университете прошли мероприятия, посвященные Узбекистану
© ЮФУ
В рамках мероприятия также была организована научно-практическая конференция с участием студентов ЮФУ и узбекских вузов.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Южном федеральном университете (ЮФУ), расположенном в Ростове-на-Дону состоялся Молодежный круглый стол, посвященный истории, перспективам и сотрудничеству России и Узбекистана.
Участники встречи отмечали большие возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений.
"Узбекистан — очень популярное направление российского туристического потока в допандемийный период. Я думаю, этот тренд будет только возрастать, и возможности академического обмена в том числе", — заявил и.о. главы Института социологии и регионоведения ЮФУ, кандидат социологических наук и модератор дискуссии Андрей Бедрик.
В работе круглого стола также поучаствовал генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, а также партнеры из вузов республики.
В частности, представители Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства поделились своим видением отношений РФ и Узбекистана в области образования.
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Спикеры также рассказали об особенностях изучения гендерных проблем в системе высшего образования республики и значении реализации социально-гуманитарных проблем в развитии духовных традиций русского и узбекского народов.
ЮФУ также организовал Дни узбекской культуры, в рамках которых были организованы выставки народного творчества и концерт с участием национальных коллективов.
Студенты университета подготовили музыкально-литературную инсталляцию, посвященную творчеству узбекских поэтов Навои и Фирдоуси.
© ЮФУВ Южном федеральном университете прошли мероприятия, посвященные Узбекистану
В Южном федеральном университете прошли мероприятия, посвященные Узбекистану
© ЮФУ
На мероприятие были приглашены почетные гости, в числе которых — замполномочного представителя президента президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, а также глава Узбекского национального культурного центра "АЗИЗ" Киемхон Бобоев и другие.
Перед гостями выступила ректор ЮФУ, доктор экономических наук Инна Шевченко.
© ЮФУРектор ЮФУ, доктор экономических наук Инна Шевченко
Ректор ЮФУ, доктор экономических наук Инна Шевченко
© ЮФУ
Она напомнила, что в университете сегодня учатся 153 узбекских студента.
"Мы стараемся, чтобы все студенты из зарубежных стран чувствовали себя в нашем вузе комфортно, а между собою поддерживали дружеские отношения. Нам важно, чтобы после окончания обучения в ЮФУ они увозили с собой частичку русской культуры и любви к нашему университету, городу, стране", — добавила Шевченко.
В рамках Дней узбекской культуры прошла научно-практическая конференция с участием студентов ЮФУ и узбекских вузов.
Кроме того, российский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организации Узбекского национального культурного центра "АЗИЗ".