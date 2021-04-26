https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-odnom-iz-krupneyshix-vuzov-yuga-rossii-proshli-dni-uzbekistana-18502607.html

В одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры

В одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры

В рамках мероприятия также была организована научно-практическая конференция с участием студентов ЮФУ и узбекских вузов. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Южном федеральном университете (ЮФУ), расположенном в Ростове-на-Дону состоялся Молодежный круглый стол, посвященный истории, перспективам и сотрудничеству России и Узбекистана. Участники встречи отмечали большие возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений. В работе круглого стола также поучаствовал генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев, а также партнеры из вузов республики. В частности, представители Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства поделились своим видением отношений РФ и Узбекистана в области образования. Спикеры также рассказали об особенностях изучения гендерных проблем в системе высшего образования республики и значении реализации социально-гуманитарных проблем в развитии духовных традиций русского и узбекского народов.ЮФУ также организовал Дни узбекской культуры, в рамках которых были организованы выставки народного творчества и концерт с участием национальных коллективов. Студенты университета подготовили музыкально-литературную инсталляцию, посвященную творчеству узбекских поэтов Навои и Фирдоуси.На мероприятие были приглашены почетные гости, в числе которых — замполномочного представителя президента президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, а также глава Узбекского национального культурного центра "АЗИЗ" Киемхон Бобоев и другие.Перед гостями выступила ректор ЮФУ, доктор экономических наук Инна Шевченко. Она напомнила, что в университете сегодня учатся 153 узбекских студента. В рамках Дней узбекской культуры прошла научно-практическая конференция с участием студентов ЮФУ и узбекских вузов.Кроме того, российский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организации Узбекского национального культурного центра "АЗИЗ".

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Kvoty-dlya-studentov-Uzbekistana-v-vuzy-RF-uvelicheny-pochti-v-dva-raza-15887605.html

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