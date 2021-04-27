https://uz.sputniknews.ru/20210427/chetvert-selskix-jiteley-uzbekistana-sozdayut-rodstvennye-braki-18520630.html

Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки

Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки

Случаи заключения брака между родственниками и вопросы профилактики его негативных последствий обсуждались на заседании Республиканского общественного женского... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T21:41+0500

2021-04-27T21:41+0500

2021-04-27T21:41+0500

общество

женщины

сенат олий мажлиса

брак

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik Число родственных браков в сельском местности Узбекистана составляет 20-25 процентов. Эти цифры озвучены на заседании Республиканского общественного женского совета 27 апреля.При этом, подобные случаи встречаются и в городах, говорится в сообщении информационной службы Сената по итогам заседания. Здесь их количество не превышает 10 процентов. Помимо этого, обсуждены вопросы оказания практической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Отмечалось, что после принятия Закона “О защите женщин от притеснения и насилия” внедрен институт выдачи охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия. Члены совета утвердили “дорожный карты” по решению проблем, касающихся предупреждения родственных браков, домашнего насилия и оказанию практической помощи пострадавшим от него, состав рабочей группы и медиа-план.Кроме того, отмечалось, что в течение года намечено проведение углубленного медосмотра почти девяти миллионов женщин, в том числе принятие мер по лечению онкобольных.Сообщается также о разработке законопроекта об учреждении ордена “Тумарис”, которым будут награждаться женщины за самоотверженный труд, вклад в повышение потенциала страны и проявление сильной воли. Также, утвержден проект Положения об организации и проведении национального конкурса “Женщина года”.

https://uz.sputniknews.ru/20210228/V-Uzbekistane-predlozhili-uslozhnit-protsess-vstupleniya-v-brak-16092184.html

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женщины, сенат олий мажлиса, брак