https://uz.sputniknews.ru/20210427/chetvert-selskix-jiteley-uzbekistana-sozdayut-rodstvennye-braki-18520630.html
Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки
Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки
Случаи заключения брака между родственниками и вопросы профилактики его негативных последствий обсуждались на заседании Республиканского общественного женского... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T21:41+0500
2021-04-27T21:41+0500
2021-04-27T21:41+0500
общество
женщины
сенат олий мажлиса
брак
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik Число родственных браков в сельском местности Узбекистана составляет 20-25 процентов. Эти цифры озвучены на заседании Республиканского общественного женского совета 27 апреля.При этом, подобные случаи встречаются и в городах, говорится в сообщении информационной службы Сената по итогам заседания. Здесь их количество не превышает 10 процентов. Помимо этого, обсуждены вопросы оказания практической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Отмечалось, что после принятия Закона “О защите женщин от притеснения и насилия” внедрен институт выдачи охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия. Члены совета утвердили “дорожный карты” по решению проблем, касающихся предупреждения родственных браков, домашнего насилия и оказанию практической помощи пострадавшим от него, состав рабочей группы и медиа-план.Кроме того, отмечалось, что в течение года намечено проведение углубленного медосмотра почти девяти миллионов женщин, в том числе принятие мер по лечению онкобольных.Сообщается также о разработке законопроекта об учреждении ордена “Тумарис”, которым будут награждаться женщины за самоотверженный труд, вклад в повышение потенциала страны и проявление сильной воли. Также, утвержден проект Положения об организации и проведении национального конкурса “Женщина года”.
https://uz.sputniknews.ru/20210228/V-Uzbekistane-predlozhili-uslozhnit-protsess-vstupleniya-v-brak-16092184.html
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женщины, сенат олий мажлиса, брак
Четверть сельских жителей Узбекистана создают родственные браки
Случаи заключения брака между родственниками и вопросы профилактики его негативных последствий обсуждались на заседании Республиканского общественного женского совета.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik Число родственных браков в сельском местности Узбекистана составляет 20-25 процентов. Эти цифры озвучены на заседании Республиканского общественного женского совета 27 апреля.
При этом, подобные случаи встречаются и в городах, говорится
в сообщении информационной службы Сената по итогам заседания. Здесь их количество не превышает 10 процентов.
Помимо этого, обсуждены вопросы оказания практической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Отмечалось, что после принятия Закона “О защите женщин от притеснения и насилия” внедрен институт выдачи охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия.
“В 2020 году охранные ордеры были выданы 14 774 женщинам. Однако случаи домашнего насилия все еще встречаются. С этой целью по инициативе главы государства создана система “женской тетради”, в которую включены около 433 тысяч женщин, решены проблемы более 135 тысяч из них (31 процент)”, - говорится в сообщении.
Члены совета утвердили “дорожный карты” по решению проблем, касающихся предупреждения родственных браков, домашнего насилия и оказанию практической помощи пострадавшим от него, состав рабочей группы и медиа-план.
Кроме того, отмечалось, что в течение года намечено проведение углубленного медосмотра почти девяти миллионов женщин, в том числе принятие мер по лечению онкобольных.
Сообщается также о разработке законопроекта об учреждении ордена “Тумарис”, которым будут награждаться женщины за самоотверженный труд, вклад в повышение потенциала страны и проявление сильной воли. Также, утвержден проект Положения об организации и проведении национального конкурса “Женщина года”.