https://uz.sputniknews.ru/20210427/dovorovalis-stalo-izvestno-iz-za-chego-v-nurafshane-vzorvalsya-gaz-i-pogib-chelovek-18515322.html

Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек

Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек

На месте происшествия вместе со спасателями работали сотрудники филиала "Худудгаз Тошкент". 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T17:21+0500

2021-04-27T17:21+0500

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происшествия

нурафшон

газ

взрыв

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня в двухэтажном жилом доме, расположенном в махалле "Обод турмуш" Нурафшана, произошел взрыв. Погиб один человек, верхний этаж почти полностью разрушен.Причиной произошедшего в МЧС назвали утечку газа в помещении. Теперь же стало известно, что утечка произошла из-за воровства.Отмечается, что владелец квартиры самолично снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка газа. В АО "Худудгазтаъминот" призвали потребителей не нарушать правила пользования газом и не использовать в быту нестандартное газовое оборудование или какие-либо самодельные устройства. Что делать в случае утечки газа: необходимо срочно проветрить помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или 1104.

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нурафшон, газ, взрыв