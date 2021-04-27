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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210427/dovorovalis-stalo-izvestno-iz-za-chego-v-nurafshane-vzorvalsya-gaz-i-pogib-chelovek-18515322.html
Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек
Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек
На месте происшествия вместе со спасателями работали сотрудники филиала "Худудгаз Тошкент". 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T17:21+0500
2021-04-27T17:23+0500
происшествия
нурафшон
газ
взрыв
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня в двухэтажном жилом доме, расположенном в махалле "Обод турмуш" Нурафшана, произошел взрыв. Погиб один человек, верхний этаж почти полностью разрушен.Причиной произошедшего в МЧС назвали утечку газа в помещении. Теперь же стало известно, что утечка произошла из-за воровства.Отмечается, что владелец квартиры самолично снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка газа. В АО "Худудгазтаъминот" призвали потребителей не нарушать правила пользования газом и не использовать в быту нестандартное газовое оборудование или какие-либо самодельные устройства. Что делать в случае утечки газа: необходимо срочно проветрить помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или 1104.
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нурафшон, газ, взрыв

Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек

17:21 27.04.2021 (обновлено: 17:23 27.04.2021)
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© МЧС УзбекистанаСегодня, 27-го апреля в 11:40 часов в городе Нурафшан (Ташкентская область) в двухэтажном доме, расположенном в махалле "Обод турмуш", произошла вспышка газовоздушной смеси.
Сегодня, 27-го апреля в 11:40 часов в городе Нурафшан (Ташкентская область) в двухэтажном доме, расположенном в махалле Обод турмуш, произошла вспышка газовоздушной смеси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© МЧС Узбекистана
На месте происшествия вместе со спасателями работали сотрудники филиала "Худудгаз Тошкент".
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Сегодня в двухэтажном жилом доме, расположенном в махалле "Обод турмуш" Нурафшана, произошел взрыв. Погиб один человек, верхний этаж почти полностью разрушен.
© Пресс-служба "Худугазтаъминот"В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
© Пресс-служба "Худугазтаъминот"
Причиной произошедшего в МЧС назвали утечку газа в помещении. Теперь же стало известно, что утечка произошла из-за воровства.

"В ходе изучения было выявлено, что скопление природного газа в помещении одной из квартир двухэтажного дома случилось в результате хищения природного газа для бытовых нужд", — говорится в сообщении "Худудгазтаъминот".

© Пресс-служба "Худугазтаъминот"В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
© Пресс-служба "Худугазтаъминот"
Отмечается, что владелец квартиры самолично снял прибор учета, соединил газовые трубы канализационным сифоном, из-за которого и произошла утечка газа.
© Пресс-служба "Худугазтаъминот"В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
В двухэтажном доме Нурафшана произошел взрыв газа
© Пресс-служба "Худугазтаъминот"
В АО "Худудгазтаъминот" призвали потребителей не нарушать правила пользования газом и не использовать в быту нестандартное газовое оборудование или какие-либо самодельные устройства.
Что делать в случае утечки газа: необходимо срочно проветрить помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или 1104.
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