https://uz.sputniknews.ru/20210427/rasizm-i-seksizm-pod-kontrolem-v-fbr-nanyali-direktora-po-gendernomu-raznoobraziyu-18510685.html

Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию

Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию

В Федеральном бюро расследований США появилась новая должность: директор по гендерному разнообразию. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T14:12+0500

2021-04-27T14:12+0500

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На эту должность утвердили Скотта Макмиллиона. Теперь он будет следить за разнообразием рас, полов и сексуальных ориентаций. Раньше Макмиллион заведовал отделом ФБР по разнообразию чернокожих — в его задачи входило помогать афроамериканским сотрудникам с трудоустройством и продвижением их целей.Однако действительно ли это помогает установить в США толерантность? Соответствуют ли все заявления и усилия реальному положению дел?Ответы ищите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

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криминал, фбр, вакансия, работа, толерантность, сша, мультимедиа