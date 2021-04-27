https://uz.sputniknews.ru/20210427/rasizm-i-seksizm-pod-kontrolem-v-fbr-nanyali-direktora-po-gendernomu-raznoobraziyu-18510685.html
Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию
Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию
В Федеральном бюро расследований США появилась новая должность: директор по гендерному разнообразию. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T14:12+0500
2021-04-27T14:12+0500
2021-04-27T14:12+0500
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На эту должность утвердили Скотта Макмиллиона. Теперь он будет следить за разнообразием рас, полов и сексуальных ориентаций. Раньше Макмиллион заведовал отделом ФБР по разнообразию чернокожих — в его задачи входило помогать афроамериканским сотрудникам с трудоустройством и продвижением их целей.Однако действительно ли это помогает установить в США толерантность? Соответствуют ли все заявления и усилия реальному положению дел?Ответы ищите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html
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криминал, фбр, вакансия, работа, толерантность, сша, мультимедиа
Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию
В Федеральном бюро расследований США появилась новая должность: директор по гендерному разнообразию.
На эту должность утвердили Скотта Макмиллиона. Теперь он будет следить за разнообразием рас, полов и сексуальных ориентаций.
Раньше Макмиллион заведовал отделом ФБР по разнообразию чернокожих — в его задачи входило помогать афроамериканским сотрудникам с трудоустройством и продвижением их целей.
Однако действительно ли это помогает установить в США толерантность? Соответствуют ли все заявления и усилия реальному положению дел?
Ответы ищите в нашем видео.