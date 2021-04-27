https://uz.sputniknews.ru/20210427/tragediya-v-nurafshane-v-rezultate-vzryva-gaza-v-jilom-dome-pogib-chelovek-18510279.html

Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T13:33+0500

2021-04-27T13:33+0500

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происшествия

нурафшон

мчс

дом

взрыв

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Нурафшане произошел взрыв в жилом доме, сообщает МЧС республики. Инцидент произошел во вторник в 11.40 в махалле "Обод турмуш". В результате вспышки газовоздушной смеси серьезно пострадал второй этаж здания.Один человек скончался. Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении.На месте трагедии работаю спасатели.

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нурафшон, мчс, дом, взрыв