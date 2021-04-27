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https://uz.sputniknews.ru/20210427/tragediya-v-nurafshane-v-rezultate-vzryva-gaza-v-jilom-dome-pogib-chelovek-18510279.html
Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T13:33+0500
2021-04-27T13:34+0500
происшествия
нурафшон
мчс
дом
взрыв
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Нурафшане произошел взрыв в жилом доме, сообщает МЧС республики. Инцидент произошел во вторник в 11.40 в махалле "Обод турмуш". В результате вспышки газовоздушной смеси серьезно пострадал второй этаж здания.Один человек скончался. Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении.На месте трагедии работаю спасатели.
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нурафшон, мчс, дом, взрыв

Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

13:33 27.04.2021 (обновлено: 13:34 27.04.2021)
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Нурафшане в одном из двухэтажных домов произошла вспышка газовоздушной смеси
В Нурафшане в одном из двухэтажных домов произошла вспышка газовоздушной смеси - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Нурафшане произошел взрыв в жилом доме, сообщает МЧС республики.
Инцидент произошел во вторник в 11.40 в махалле "Обод турмуш". В результате вспышки газовоздушной смеси серьезно пострадал второй этаж здания.
Один человек скончался. Сотрудники МЧС установили предварительную причину произошедшего — утечка газа в помещении.
На месте трагедии работаю спасатели.
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