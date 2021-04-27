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В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников
В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников
В структуре Центрального аппарата министерства поручено сократить количество замминистра с пяти до одного госслужащего. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T11:49+0500
2021-04-27T12:20+0500
политика
постановление
министерство инновационного развития узбекистана
кадры
сокращение
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" в структуре Центрального аппарата Мининноваций поручено сократить количество заместителей министра с пяти до одного сотрудника.В связи с чем от должностных обязанностей освобожден Олимжон Туйчиев.На пост замминистра инновационного развития назначена Шахлохон Турдикулова. Ранее она работала первым замминистра инновационного развития.
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постановление, министерство инновационного развития узбекистана, кадры, сокращение

В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников

11:49 27.04.2021 (обновлено: 12:20 27.04.2021)
570
© Spuntik / Владимир ФедоренкоПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Spuntik / Владимир Федоренко
В структуре Центрального аппарата министерства поручено сократить количество замминистра с пяти до одного госслужащего.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" в структуре Центрального аппарата Мининноваций поручено сократить количество заместителей министра с пяти до одного сотрудника.
В связи с чем от должностных обязанностей освобожден Олимжон Туйчиев.
На пост замминистра инновационного развития назначена Шахлохон Турдикулова. Ранее она работала первым замминистра инновационного развития.
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