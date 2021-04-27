https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-mininnovatsiy-uzbekistana-pristupili-k-sokrascheniyu-shtata-sotrudnikov-18507434.html

В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников

В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников

В структуре Центрального аппарата министерства поручено сократить количество замминистра с пяти до одного госслужащего. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T11:49+0500

2021-04-27T11:49+0500

2021-04-27T12:20+0500

политика

постановление

министерство инновационного развития узбекистана

кадры

сокращение

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления" в структуре Центрального аппарата Мининноваций поручено сократить количество заместителей министра с пяти до одного сотрудника.В связи с чем от должностных обязанностей освобожден Олимжон Туйчиев.На пост замминистра инновационного развития назначена Шахлохон Турдикулова. Ранее она работала первым замминистра инновационного развития.

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постановление, министерство инновационного развития узбекистана, кадры, сокращение