https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzauto-motors-naznachen-novyy-gendirektor-18516923.html
В UzAuto Motors назначен новый гендиректор
В UzAuto Motors назначен новый гендиректор
Пост занял Рустам Ражабов. Ранее он работал временно исполняющим обязанности генерального директора компании. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T18:13+0500
2021-04-27T18:13+0500
2021-04-27T18:16+0500
общество
uzauto motors
назначение
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Рустам Ражабов стал генеральным директором UzAuto Motors. До назначения он занимал пост временно исполняющего обязанности гендиректора компании. Об этом стало известно из данных, опубликованных на едином портале корпоративной информации."Назначить Ражабова Рустама Бахтияровича Генеральным директором АО UzAuto Motors с 26 апреля 2021 года сроком на один год, до рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года, но не позднее 30 июня 2022 года", - информируется в релизе.В сентябре 2018 года на заводе GM Uzbekistan произошли значительные кадровые изменения. Тогда в компании уволили практически весь руководящий состав. Рустам Ражабов оставался одним из немногих, кому удалось сохранить свою должность.
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uzauto motors, назначение
В UzAuto Motors назначен новый гендиректор
18:13 27.04.2021 (обновлено: 18:16 27.04.2021)
Пост занял Рустам Ражабов. Ранее он работал временно исполняющим обязанности генерального директора компании.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Рустам Ражабов стал генеральным директором UzAuto Motors. До назначения он занимал пост временно исполняющего обязанности гендиректора компании. Об этом стало известно из данных, опубликованных
на едином портале корпоративной информации.
"Назначить Ражабова Рустама Бахтияровича Генеральным директором АО UzAuto Motors с 26 апреля 2021 года сроком на один год, до рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года, но не позднее 30 июня 2022 года", - информируется в релизе.
В сентябре 2018 года на заводе GM Uzbekistan произошли значительные кадровые изменения. Тогда в компании уволили практически весь руководящий состав. Рустам Ражабов оставался одним из немногих, кому удалось сохранить свою должность.