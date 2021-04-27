https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzauto-motors-naznachen-novyy-gendirektor-18516923.html

В UzAuto Motors назначен новый гендиректор

В UzAuto Motors назначен новый гендиректор

Пост занял Рустам Ражабов. Ранее он работал временно исполняющим обязанности генерального директора компании. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T18:13+0500

2021-04-27T18:13+0500

2021-04-27T18:16+0500

общество

uzauto motors

назначение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15971512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3641d582e42c5c86bca569c1c4052e40.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Рустам Ражабов стал генеральным директором UzAuto Motors. До назначения он занимал пост временно исполняющего обязанности гендиректора компании. Об этом стало известно из данных, опубликованных на едином портале корпоративной информации."Назначить Ражабова Рустама Бахтияровича Генеральным директором АО UzAuto Motors с 26 апреля 2021 года сроком на один год, до рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года, но не позднее 30 июня 2022 года", - информируется в релизе.В сентябре 2018 года на заводе GM Uzbekistan произошли значительные кадровые изменения. Тогда в компании уволили практически весь руководящий состав. Рустам Ражабов оставался одним из немногих, кому удалось сохранить свою должность.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzauto motors, назначение