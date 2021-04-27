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В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья и усовершенствуют работу ТЧСЖ
В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья и усовершенствуют работу ТЧСЖ
После сдачи в эксплуатацию новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной организации в течение двух лет. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T17:51+0500
2021-04-27T17:57+0500
общество
жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане
жилье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья, а также усовершенствуют работу ТЧСЖ и управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента.Для прозрачности расчетов планируется вести электронный реестр управляющих организаций и товариществ, открыть лицевые счета для каждого многоквартирного дома, определить территорию его обслуживания, усовершенствовать порядок представления отчетности собственникам, внедрить биллинговую систему.Отмечается, что после сдачи в эксплуатацию новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной организации в течение двух лет."В нашей стране насчитывается 37 402 многоквартирных дома с более чем 1 млн 300 тыс. квартир. Из этих домов — 68% обслуживаются товариществами, 24% – управляющими компаниями, а 8 процентов домов не имеют управления", — информируется в релизе.К тому же в республике действуют 4 430 товариществ собственников жилья, из них удовлетворительно работают только 1 350 (30%).В ходе проведенного исследования выяснилось, что основной причиной возникших проблем стала нерентабельность тарифов по платежам, непрозрачность расчетов, устаревание инженерно-коммуникационных сетей. Кроме того, многие товарищества не выполняют своих обязанностей, так как не хватает кадров. В связи с чем глава государства дал указания ответственным лицам по расширению масштабов ремонта домов, подготовке квалифицированных кадров для управляющих компаний и товариществ.
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Kak-povysit-effektivnost-upravleniya-mnogokvartirnymi-domami-16124419.html
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жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане, жилье, узбекистан

В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья и усовершенствуют работу ТЧСЖ

17:51 27.04.2021 (обновлено: 17:57 27.04.2021)
369
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство домов
Строительство домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
После сдачи в эксплуатацию новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной организации в течение двух лет.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья, а также усовершенствуют работу ТЧСЖ и управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Для прозрачности расчетов планируется вести электронный реестр управляющих организаций и товариществ, открыть лицевые счета для каждого многоквартирного дома, определить территорию его обслуживания, усовершенствовать порядок представления отчетности собственникам, внедрить биллинговую систему.
Многоэтажные дома с разноцветным фасадом - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
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Как повысить эффективность управления многоквартирными домами
4 марта, 13:44
452
Отмечается, что после сдачи в эксплуатацию новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной организации в течение двух лет.
"В нашей стране насчитывается 37 402 многоквартирных дома с более чем 1 млн 300 тыс. квартир. Из этих домов — 68% обслуживаются товариществами, 24% – управляющими компаниями, а 8 процентов домов не имеют управления", — информируется в релизе.
К тому же в республике действуют 4 430 товариществ собственников жилья, из них удовлетворительно работают только 1 350 (30%).
В ходе проведенного исследования выяснилось, что основной причиной возникших проблем стала нерентабельность тарифов по платежам, непрозрачность расчетов, устаревание инженерно-коммуникационных сетей. Кроме того, многие товарищества не выполняют своих обязанностей, так как не хватает кадров.
В связи с чем глава государства дал указания ответственным лицам по расширению масштабов ремонта домов, подготовке квалифицированных кадров для управляющих компаний и товариществ.
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