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Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд

Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд

Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. В прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T19:42+0500

2021-04-28T19:42+0500

2021-04-28T19:43+0500

общество

закон

конституционный суд узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона о Конституционном суде. Согласно документу, теперь узбекистанцы могут обращаться с жалобами в КС, сообщает газета Народное слово.Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. Отмечается, что в прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.В соответствии с новой редакцией, КС изучит обращения граждан не позже семи дней со дня получения. Его решение является окончательным и обжалованию не подлежит.Помимо этого, КС наделен правом назначать своего представителя для участия в рассмотрении внесенного им законопроекта. Кроме того, число судей в составе суда увеличится с семи до девяти.Новая редакция закона о Конституционном суде была принята законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса в январе и одобрена Сенатом в марте текущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20200529/Na-obsuzhdenie-vynesena-novaya-redaktsiya-zakona-o-konstitutsionnom-sude-14243423.html

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