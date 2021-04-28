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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210428/18541668.html
Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд
Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд
Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. В прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T19:42+0500
2021-04-28T19:43+0500
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конституционный суд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона о Конституционном суде. Согласно документу, теперь узбекистанцы могут обращаться с жалобами в КС, сообщает газета Народное слово.Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. Отмечается, что в прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.В соответствии с новой редакцией, КС изучит обращения граждан не позже семи дней со дня получения. Его решение является окончательным и обжалованию не подлежит.Помимо этого, КС наделен правом назначать своего представителя для участия в рассмотрении внесенного им законопроекта. Кроме того, число судей в составе суда увеличится с семи до девяти.Новая редакция закона о Конституционном суде была принята законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса в январе и одобрена Сенатом в марте текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20200529/Na-obsuzhdenie-vynesena-novaya-redaktsiya-zakona-o-konstitutsionnom-sude-14243423.html
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закон, конституционный суд узбекистана, узбекистан

Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд

19:42 28.04.2021 (обновлено: 19:43 28.04.2021)
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© Fotolia / DianadudaВесы Фемиды, наручники и судейский молоток
Весы Фемиды, наручники и судейский молоток - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Fotolia / Dianaduda
Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. В прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона о Конституционном суде. Согласно документу, теперь узбекистанцы могут обращаться с жалобами в КС, сообщает газета Народное слово.
Текст новой редакции закона о КС

Конституционный суд рассматривает также жалобы граждан и юридических лиц, чьи конституционные права и свободы, по их мнению, нарушены примененным в конкретном деле законом, не соответствующим конституции Республики Узбекистан.

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Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. Отмечается, что в прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.
В соответствии с новой редакцией, КС изучит обращения граждан не позже семи дней со дня получения. Его решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2020
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На обсуждение вынесена новая редакция закона о Конституционном суде
29 мая 2020, 12:28
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Помимо этого, КС наделен правом назначать своего представителя для участия в рассмотрении внесенного им законопроекта. Кроме того, число судей в составе суда увеличится с семи до девяти.
Новая редакция закона о Конституционном суде была принята законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса в январе и одобрена Сенатом в марте текущего года.
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