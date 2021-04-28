Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона о Конституционном суде. Согласно документу, теперь узбекистанцы могут обращаться с жалобами в КС, сообщает газета Народное слово.Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. Отмечается, что в прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.В соответствии с новой редакцией, КС изучит обращения граждан не позже семи дней со дня получения. Его решение является окончательным и обжалованию не подлежит.Помимо этого, КС наделен правом назначать своего представителя для участия в рассмотрении внесенного им законопроекта. Кроме того, число судей в составе суда увеличится с семи до девяти.Новая редакция закона о Конституционном суде была принята законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса в январе и одобрена Сенатом в марте текущего года.
Документ вступил в силу с момента его обнародования в СМИ. В прежней редакции КС рассматривал только обращения Верховного суда.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона о Конституционном суде. Согласно документу, теперь узбекистанцы могут обращаться с жалобами в КС, сообщает газета Народное слово.
Текст новой редакции закона о КС
Конституционный суд рассматривает также жалобы граждан и юридических лиц, чьи конституционные права и свободы, по их мнению, нарушены примененным в конкретном деле законом, не соответствующим конституции Республики Узбекистан.