https://uz.sputniknews.ru/20210428/istoricheskiy-dokument-uzbekistan-i-rossiya-podpisali-programmu-po-voennomu-sotrudnichestvu-18536451.html
Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе официального визита в Бухару провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:37+0500
2021-04-28T15:37+0500
2021-04-28T16:35+0500
видео
международные армейские соревнования "арми-2020"
баходир курбанов
военное сотрудничество
вооруженные силы
сергей шойгу
бухара
узбекистан
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Главы военных ведомств обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и впервые подписали Программу о стратегическом партнерстве в военной сфере на 2021 - 2025 год.Он также пригласил Баходира Курбанова и делегацию Минобороны Узбекистана посетить ряд мероприятий в России, среди которых IX Международная московская конференция по вопросам безопасности, Международные армейские игры, а также военно-технический форум "Армия". Как прошли переговоры глав военных ведомств двух стран, смотрите в нашем видео.
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видео, международные армейские соревнования "арми-2020", баходир курбанов, военное сотрудничество, вооруженные силы, сергей шойгу, бухара, узбекистан
Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
15:37 28.04.2021 (обновлено: 16:35 28.04.2021)
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе официального визита в Бухару провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.
Главы военных ведомств обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и впервые подписали Программу о стратегическом партнерстве в военной сфере на 2021 - 2025 год.
"Мы впервые подготовили такую программу, чтобы придать нашим динамичным отношениям системный характер".
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
Он также пригласил Баходира Курбанова и делегацию Минобороны Узбекистана посетить ряд мероприятий в России, среди которых IX Международная московская конференция по вопросам безопасности, Международные армейские игры, а также военно-технический форум "Армия".
Как прошли переговоры глав военных ведомств двух стран, смотрите в нашем видео.