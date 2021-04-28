https://uz.sputniknews.ru/20210428/istoricheskiy-dokument-uzbekistan-i-rossiya-podpisali-programmu-po-voennomu-sotrudnichestvu-18536451.html

Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству

Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе официального визита в Бухару провел переговоры со своим узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

международные армейские соревнования "арми-2020"

баходир курбанов

военное сотрудничество

вооруженные силы

сергей шойгу

бухара

узбекистан

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Главы военных ведомств обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и впервые подписали Программу о стратегическом партнерстве в военной сфере на 2021 - 2025 год.Он также пригласил Баходира Курбанова и делегацию Минобороны Узбекистана посетить ряд мероприятий в России, среди которых IX Международная московская конференция по вопросам безопасности, Международные армейские игры, а также военно-технический форум "Армия". Как прошли переговоры глав военных ведомств двух стран, смотрите в нашем видео.

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видео, международные армейские соревнования "арми-2020", баходир курбанов, военное сотрудничество, вооруженные силы, сергей шойгу, бухара, узбекистан