https://uz.sputniknews.ru/20210428/mirziyoeva-inostrantsy-vosxischayutsya-tvoreniyami-nashix-masterov-a-my-ix-nedootsenivaem-18537672.html
Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
Старшая дочь президента Узбекистана призвала жителей страны использовать изделия отечественных ремесленников в повседневной жизни. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T16:40+0500
2021-04-28T16:40+0500
2021-04-28T16:40+0500
культура
саида мирзиёева
ремесленники
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева опубликовала на своем Telegram-канале пост в поддержку ремесленников Узбекистана.Она отметила, что жители республики имеют богатое культурное наследие, делающее народ страны сплоченным, соединяющее веру и надежды.У ремесленников Узбекистана золотые руки, отметила она."Последние указы по поддержке деятельности Ассоциации хунармандов являются подтверждением признания важности развития ремесленничества нашим президентом. Но главное дело остается за нами", — заявила старшая дочь узбекского лидера.Она призвала жителей страны использовать изделия отечественных мастеров в повседневной жизни. Это, по мнению Мирзиёевой, поможет возродить бесценное наследие.
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саида мирзиёева, ремесленники
Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
Старшая дочь президента Узбекистана призвала жителей страны использовать изделия отечественных ремесленников в повседневной жизни.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева опубликовала
на своем Telegram-канале пост в поддержку ремесленников Узбекистана.
Она отметила, что жители республики имеют богатое культурное наследие, делающее народ страны сплоченным, соединяющее веру и надежды.
"Но есть у нас и упущения в оценке нашего достояния. В частности, это недооцененность трудов наших мастеров — мастеров национального ремесла, изделия которых поражают своим великолепием любого иностранца, но труд которых мы сами словно не замечаем", — заявила Саида Мирзиёева.
У ремесленников Узбекистана золотые руки, отметила она.
"Последние указы по поддержке деятельности Ассоциации хунармандов являются подтверждением признания важности развития ремесленничества нашим президентом. Но главное дело остается за нами", — заявила старшая дочь узбекского лидера.
Она призвала жителей страны использовать изделия отечественных мастеров в повседневной жизни. Это, по мнению Мирзиёевой, поможет возродить бесценное наследие.