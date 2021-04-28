https://uz.sputniknews.ru/20210428/mirziyoeva-inostrantsy-vosxischayutsya-tvoreniyami-nashix-masterov-a-my-ix-nedootsenivaem-18537672.html

Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем

Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем

Старшая дочь президента Узбекистана призвала жителей страны использовать изделия отечественных ремесленников в повседневной жизни. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T16:40+0500

2021-04-28T16:40+0500

2021-04-28T16:40+0500

культура

саида мирзиёева

ремесленники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18537832_0:294:853:774_1920x0_80_0_0_39c731c4998962d15cd918e3b26ec6d4.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева опубликовала на своем Telegram-канале пост в поддержку ремесленников Узбекистана.Она отметила, что жители республики имеют богатое культурное наследие, делающее народ страны сплоченным, соединяющее веру и надежды.У ремесленников Узбекистана золотые руки, отметила она."Последние указы по поддержке деятельности Ассоциации хунармандов являются подтверждением признания важности развития ремесленничества нашим президентом. Но главное дело остается за нами", — заявила старшая дочь узбекского лидера.Она призвала жителей страны использовать изделия отечественных мастеров в повседневной жизни. Это, по мнению Мирзиёевой, поможет возродить бесценное наследие.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саида мирзиёева, ремесленники