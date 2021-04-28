https://uz.sputniknews.ru/20210428/ne-materinskoe-serdtse-jenschina-pytalas-prodat-3-letnyuyu-doch-za-57-tys-18538398.html

Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.

Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.

Злоумышленницу задержали в момент получения денег. Ведется следствие. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T17:22+0500

2021-04-28T17:22+0500

2021-04-28T17:22+0500

происшествия

мать

ребенок

навоийская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Навоийской области задержали женщину, которая хотела продать свою трехлетнюю дочь.Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов, сообщили в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Злоумышленницу задержали в момент получения денег.Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК РУз. Ведется следствие.

навоийская область

узбекистан

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мать, ребенок, навоийская область, узбекистан