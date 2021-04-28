https://uz.sputniknews.ru/20210428/ne-materinskoe-serdtse-jenschina-pytalas-prodat-3-letnyuyu-doch-za-57-tys-18538398.html
Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
Злоумышленницу задержали в момент получения денег. Ведется следствие. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T17:22+0500
2021-04-28T17:22+0500
2021-04-28T17:22+0500
происшествия
мать
ребенок
навоийская область
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18538584_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bb69c35715ea9f8a3d8b454a51c8952.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Навоийской области задержали женщину, которая хотела продать свою трехлетнюю дочь.Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов, сообщили в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Злоумышленницу задержали в момент получения денег.Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК РУз. Ведется следствие.
навоийская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18538584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf61b028502cb09c084367ff7c7e08c1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мать, ребенок, навоийская область, узбекистан
Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
Злоумышленницу задержали в момент получения денег. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Навоийской области задержали женщину, которая хотела продать свою трехлетнюю дочь.
Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов, сообщили
в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Злоумышленницу задержали в момент получения денег.
Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК РУз. Ведется следствие.