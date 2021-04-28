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Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
Злоумышленницу задержали в момент получения денег. Ведется следствие. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T17:22+0500
2021-04-28T17:22+0500
происшествия
мать
ребенок
навоийская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Навоийской области задержали женщину, которая хотела продать свою трехлетнюю дочь.Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов, сообщили в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.Злоумышленницу задержали в момент получения денег.Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК РУз. Ведется следствие.
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мать, ребенок, навоийская область, узбекистан

Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.

17:22 28.04.2021
242
© СС0 / Unsplash / Alex PasareluМать с ребенком, иллюстративное фото
Мать с ребенком, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / Alex Pasarelu
Злоумышленницу задержали в момент получения денег. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Навоийской области задержали женщину, которая хотела продать свою трехлетнюю дочь.
Малышку мать оценила в 60 миллионов сумов, сообщили в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
© Пресс-служба Управления по борьбе с экономическими преступлениями при ГенпрокуратуреГражданка Д.Б. задержана во время продажи своей дочери за 60 млн сумов
Гражданка Д.Б. задержана во время продажи своей дочери за 60 млн сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Гражданка Д.Б. задержана во время продажи своей дочери за 60 млн сумов
© Пресс-служба Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре
Злоумышленницу задержали в момент получения денег.
Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" УК РУз. Ведется следствие.
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