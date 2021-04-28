https://uz.sputniknews.ru/20210428/pojilaya-jenschina-umerla-v-poezde-sariasiya--tashkent--18521569.html

Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"

Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"

Медработники следили за состоянием пассажирки, однако избежать трагедии не удалось. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T09:31+0500

2021-04-28T09:31+0500

2021-04-28T09:39+0500

смерть

поезд

происшествия

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали смерть пожилой женщины в поезде.Информация о происшествии ранее распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что пассажирка скончалась из-за отсутствия в поезде аптечки и лица с медобразованием, который мог бы оказать ей первую помощь. Отмечалось также, что это якобы системная проблема.По данным "Узбекистон темир йуллари", инцидент произошел 25 апреля в поезде сообщением "Сариасия — Ташкент".Пожилая женщина Б. Г. 1961 года рождения села в поезд на станции "Сариасия" вместе с сыном и дочерью. Проводники "оказали ей помощь в соответствии с инструкцией", отметили в компании. На каждой остановке в вагон поднимались медработники.При этом состояние Б. Г. резко ухудшалось. Медсестра вокзала Дарбанда Н. Нормаматова настаивала на том, чтобы пожилую женщину сняли с поезда в связи с ее состоянием, однако сын Б. Г. категорически не соглашался с этим. Позднее он также подтвердил те свои слова в объяснительном письме.Больная пассажирка скончалась при подъезде к станции "Акрабат".В компании также ответили на обвинения в отсутствии условий для оказания первой медицинской помощи пассажирам поездов."Все пассажирские поезда АО "Узбекистон темир йуллари" оснащены аптечками с необходимым набором лекарств <...>. Наличие врача в каждом пассажирском поезде не предусмотрено, так как на каждой станции есть медпункты, в которых круглосуточно работают врачи и медсестры", — заявили в компании.Кроме того, сейчас в Филиале по технической и технологической подготовке пассажирских вагонов в рейс при АО O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi в резерве хранятся порядка ста аптечек с необходимыми медикаментами.

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смерть, поезд, узбекистон темир йуллари