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Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"
Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"
Медработники следили за состоянием пассажирки, однако избежать трагедии не удалось. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T09:31+0500
2021-04-28T09:31+0500
2021-04-28T09:39+0500
смерть
поезд
происшествия
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали смерть пожилой женщины в поезде.Информация о происшествии ранее распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что пассажирка скончалась из-за отсутствия в поезде аптечки и лица с медобразованием, который мог бы оказать ей первую помощь. Отмечалось также, что это якобы системная проблема.По данным "Узбекистон темир йуллари", инцидент произошел 25 апреля в поезде сообщением "Сариасия — Ташкент".Пожилая женщина Б. Г. 1961 года рождения села в поезд на станции "Сариасия" вместе с сыном и дочерью. Проводники "оказали ей помощь в соответствии с инструкцией", отметили в компании. На каждой остановке в вагон поднимались медработники.При этом состояние Б. Г. резко ухудшалось. Медсестра вокзала Дарбанда Н. Нормаматова настаивала на том, чтобы пожилую женщину сняли с поезда в связи с ее состоянием, однако сын Б. Г. категорически не соглашался с этим. Позднее он также подтвердил те свои слова в объяснительном письме.Больная пассажирка скончалась при подъезде к станции "Акрабат".В компании также ответили на обвинения в отсутствии условий для оказания первой медицинской помощи пассажирам поездов."Все пассажирские поезда АО "Узбекистон темир йуллари" оснащены аптечками с необходимым набором лекарств <...>. Наличие врача в каждом пассажирском поезде не предусмотрено, так как на каждой станции есть медпункты, в которых круглосуточно работают врачи и медсестры", — заявили в компании.Кроме того, сейчас в Филиале по технической и технологической подготовке пассажирских вагонов в рейс при АО O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi в резерве хранятся порядка ста аптечек с необходимыми медикаментами.
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смерть, поезд, узбекистон темир йуллари
Пожилая женщина умерла в поезде "Сариасия — Ташкент"
09:31 28.04.2021 (обновлено: 09:39 28.04.2021)
Медработники следили за состоянием пассажирки, однако избежать трагедии не удалось.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали
смерть пожилой женщины в поезде.
Информация о происшествии ранее распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что пассажирка скончалась из-за отсутствия в поезде аптечки и лица с медобразованием, который мог бы оказать ей первую помощь. Отмечалось также, что это якобы системная проблема.
По данным "Узбекистон темир йуллари", инцидент произошел 25 апреля в поезде сообщением "Сариасия — Ташкент".
Пожилая женщина Б. Г. 1961 года рождения села в поезд на станции "Сариасия" вместе с сыном и дочерью. Проводники "оказали ей помощь в соответствии с инструкцией", отметили в компании. На каждой остановке в вагон поднимались медработники.
При этом состояние Б. Г. резко ухудшалось.
"На станциях "Денов", "Кумкурган" и "Бойсун" пожилой женщине оказали помощь прикрепленные к ним врачи. И только на вокзале Дарбанда ее дочь сообщила врачу А. Менгнарову, что у Б. Г. цирроз печени. Позже она подтвердила свои слова в объяснительном письме", — рассказали в "Узбекистон темир йуллари".
Медсестра вокзала Дарбанда Н. Нормаматова настаивала на том, чтобы пожилую женщину сняли с поезда в связи с ее состоянием, однако сын Б. Г. категорически не соглашался с этим. Позднее он также подтвердил те свои слова в объяснительном письме.
Больная пассажирка скончалась при подъезде к станции "Акрабат".
"Руководство АО "Узбекистон темир йуллари" выражает глубокие соболезнования семье и близким умершей", — говорится в публикации.
В компании также ответили на обвинения в отсутствии условий для оказания первой медицинской помощи пассажирам поездов.
"Все пассажирские поезда АО "Узбекистон темир йуллари" оснащены аптечками с необходимым набором лекарств <...>. Наличие врача в каждом пассажирском поезде не предусмотрено, так как на каждой станции есть медпункты, в которых круглосуточно работают врачи и медсестры", — заявили в компании.
Кроме того, сейчас в Филиале по технической и технологической подготовке пассажирских вагонов в рейс при АО O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi в резерве хранятся порядка ста аптечек с необходимыми медикаментами.