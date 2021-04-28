https://uz.sputniknews.ru/20210428/posledniy-geroy-kak-16-letniy-paren-pripisal-sebe-dva-goda-i-ushel-na-front-18542055.html

Последний герой: как 16-летний парень приписал себе два года и ушел на фронт

Последний герой: как 16-летний парень приписал себе два года и ушел на фронт

Уразали Пирманов, житель села Ниёзмат Булунгурского района Самаркандской области, учился в 4 классе, когда разразилась Великая Отечественная война, а уже в... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T20:39+0500

2021-04-28T20:39+0500

2021-04-28T20:39+0500

общество

великая отечественная война

ветеран

самаркандская область

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В этом году мир будет отмечать 76-ю годовщину Победы над фашизмом, главную лепту в которую внес Советский Союз. Жители Узбекистана также потом и кровью ковали общую победу, спасали сирот и стариков, кормили и одевали солдат, отправляя посылки на фронт. Миллионы бойцов ушли на передовую. Кто-то погиб, кто-то вернулся домой искалеченным, иные – дошли до Берлина со славою вернулись на Родину.Сегодня все меньше и меньше осталось тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. Так, в Булунгурской районе Самаркандской области живет последний ветеран Великой Отечественной – Уразали Пирманов. На войну он угодил 16-летним парнем, а чтобы взяли в войска, приписал себе два лишних года."Крупнокалиберные пушки обстреливали всю ночь. Для маскировки свет не зажигали. Помню, от попадания снаряда меня далеко отбросило из окопа. А вообще за все время войны я много раз был ранен", — вспоминает Уразали-бобо.Пирманов прошел боевой путь от Беларуси до Берлина и вернулся на родину в 1947 году.В 1944 году после 40-дневной военной подготовки в Чирчике Уразали был направлен на 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Г.К. Жукова. В составе мотострелкового полка участвовал в освобождении Беларуси, Польши и части Германии от немецко-фашистских захватчиков. Долгожданную Победу он встретил в Бранденбурге, пригороде Берлина. Но домой удалось уехать не сразу – еще несколько месяцев Пирманов лечился в ленинградском военном госпитале, а в Узбекистан.Парадный китель Уразали-бобо тяжел от наград: медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", юбилейным медали Победы на 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет, памятная медаль "70 лет Вооружённых Сил СССР", а также юбилейная награда к 25-летию конституции Узбекистана.Конечно, время никого не щадит. Деду Уразали трудно говорить... Хотя мы понимаем, что память не так верна человеку, мы внимательно спрашиваем его, помнит ли он войну.Ветеран ясно помнит последние месяцы Великой Отечественной, когда Гитлер капитулировал и Берлин был взят штурмом советскими войсками."Главную роль во взятии Берлина сыграла артиллерия и авиация, а затем уже пошла пехота. Помню, что наш полк в Берлине находился 15 дней", — признается ветеран.Уразали-бобо признается, что в походе было тяжело: бесконечные марши и бессонные ночи, да и провизии было мало. Но солдаты шли вперед, стремясь во чтобы то ни стало разгромить врага.Но несмотря на тяготы фронтовой жизни, бойцы не унывали и в батальоне поддерживали бодрость духа. Сегодня, спустя столько лет, ветеран с теплотой вспоминает атмосферу, царившую в солдатском коллективе.Однако возвращения тех страшных дней, конечно, Уразали-бобо не желает.Но куда больнее и глубже рана душевная – от тех утрат, от тяжелых воспоминаний.После войны Уразали Пирманов работал на разных должностях, начиная с рядового колхозника в родном районе, и закачивая управляющим в совхозе. Судьба приготовила ему немало испытаний и после страшных боев. Например, он довольно рано овдовел, но воспитал двоих детей, а сегодня в его семье уже около сотни внуков и правнуков.Несмотря на преклонные годы, Уразали до сих пор не теряет чувства юмора.— Сколько вам сейчас лет?— Сто сорок уже.— Бобо, ты все путаешь, тебе всего сто лет, — поправляют ветерана внуки— Кто лучше знает, сколько мне лет, я сам или вы в таком молодом возрасте? — резонно отвечает ветеран детям.Местные жители говорят, что часто допытывались у аксакала секрета долголетия. А он отвечал, что крепкому здоровью обязан чаю из трав, которые собирал на окрестных холмах.Да, с годами память Уразали-бобо его подводит, но те далекие события никогда уже не забыть. Но ветеран не жалеет о прожитом и о тех испытаниях, которые выпали на его долю. Его судьба вселяет уверенность, что все будет справедливо и за все труды воздастся.Ему пришлось уйти на войну в 16, сотни раз за день быть на волоске от смерти в 17, уцелеть и дойти до Берлина, но тяжело заболеть в 21. Но за все эти испытания судьба наградила его долгой и счастливой жизнью, где любящие дети и более сотня внуков, которых не было бы без его подвига.

самаркандская область

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2021

Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

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великая отечественная война, ветеран, самаркандская область