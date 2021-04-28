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РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов
РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов
Сергей Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T11:27+0500
2021-04-28T11:31+0500
политика
баходир курбанов
военное сотрудничество
сергей шойгу
бухара
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.Документ подписан в Бухаре в рамках официального визита главы Минобороны РФ в республику.Ранее Шойгу отметил, что реализация этой программы "позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений".Это стало возможным благодаря отношениям президентов обеих стран, добавил глава военного ведомства.Шойгу также заявил, что подобный документ был разработан впервые.
https://uz.sputniknews.ru/20201208/Naskolko-silnee-stala-Uzbekskaya-armiya-za-god-15562208.html
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баходир курбанов, военное сотрудничество, сергей шойгу, бухара, узбекистан

РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов

11:27 28.04.2021 (обновлено: 11:31 28.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / israel palacioВоенные каски, иллюстративное фото
Военные каски, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / israel palacio
Сергей Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.
Документ подписан в Бухаре в рамках официального визита главы Минобороны РФ в республику.
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Ранее Шойгу отметил, что реализация этой программы "позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений".

Между тем министр обороны подчеркнул, что у России и Узбекистана уже сложился высокий уровень сотрудничества в военной сфере.

Это стало возможным благодаря отношениям президентов обеих стран, добавил глава военного ведомства.
Шойгу также заявил, что подобный документ был разработан впервые.
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