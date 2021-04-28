https://uz.sputniknews.ru/20210428/rf-i-uzbekistan-stanut-voennymi-partnerami--programmu-podpisali-shoygu-i-kurbanov-18525812.html

РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов

РФ и Узбекистан стали военными партнерами — программу подписали Шойгу и Курбанов

Сергей Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T11:27+0500

2021-04-28T11:27+0500

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политика

баходир курбанов

военное сотрудничество

сергей шойгу

бухара

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министры обороны РФ и Узбекистана Сергей Шойгу и Баходир Курбанов подписали программу двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.Документ подписан в Бухаре в рамках официального визита главы Минобороны РФ в республику.Ранее Шойгу отметил, что реализация этой программы "позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений".Это стало возможным благодаря отношениям президентов обеих стран, добавил глава военного ведомства.Шойгу также заявил, что подобный документ был разработан впервые.

https://uz.sputniknews.ru/20201208/Naskolko-silnee-stala-Uzbekskaya-armiya-za-god-15562208.html

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баходир курбанов, военное сотрудничество, сергей шойгу, бухара, узбекистан