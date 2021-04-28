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https://uz.sputniknews.ru/20210428/rossiya-i-uzbekistan-usilyat-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere--programma-uje-gotova-18522975.html
Россия и Узбекистан усилят сотрудничество в военной сфере — программа уже готова
Россия и Узбекистан усилят сотрудничество в военной сфере — программа уже готова
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу находится в центральноазиатской республике с официальным визитом. Сейчас он проводит в Бухаре переговоры с узбекистанским... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T10:24+0500
2021-04-28T10:29+0500
политика
министерство обороны россии
сергей шойгу
министерство обороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства стран в военной области на 2021-2025 годы, сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу.Российский министр во вторник прибыл с официальным визитом в РУз из Таджикистана, где принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ и провел двусторонние переговоры с министром обороны республики Шерали Мирзо."Ее (программы стратегического партнерства. — Прим. ред.) реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить", — сказал Шойгу на переговорах с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым в среду в Бухаре. Его цитирует РИА Новости.Шойгу пригласил коллег из Узбекистана "на знаковые мероприятия Минобороны России этого года" — Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры. Эти мероприятия пройдут фактически в одно время.Он пожелал командам Узбекистана выступить на АрМИ "так же успешно, как и на прошлых соревнованиях".Российский министр также назвал основные приоритеты военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, это проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала ВС РУз, подготовка военных кадров.Узбекистан, подчеркнул Шойгу, является стратегическим партнером России в Центральной Азии. Он поблагодарил коллегу за приглашение посетить Узбекистан и за радушный прием. По словам министра, он давно мечтал увидеть Бухару — жемчужину Центральной Азии и исторический музей под открытым небом.
https://uz.sputniknews.ru/20201208/Naskolko-silnee-stala-Uzbekskaya-armiya-za-god-15562208.html
https://uz.sputniknews.ru/20210114/kak-sovremennye-poligony-usilyat-armiyu-Uzbekistana-15782232.html
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министерство обороны россии, сергей шойгу, министерство обороны узбекистана

Россия и Узбекистан усилят сотрудничество в военной сфере — программа уже готова

10:24 28.04.2021 (обновлено: 10:29 28.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСовместные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019"
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу находится в центральноазиатской республике с официальным визитом. Сейчас он проводит в Бухаре переговоры с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства стран в военной области на 2021-2025 годы, сообщил глава МО РФ Сергей Шойгу.
Российский министр во вторник прибыл с официальным визитом в РУз из Таджикистана, где принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ и провел двусторонние переговоры с министром обороны республики Шерали Мирзо.
"Ее (программы стратегического партнерства. — Прим. ред.) реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить", — сказал Шойгу на переговорах с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым в среду в Бухаре. Его цитирует РИА Новости.
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Шойгу пригласил коллег из Узбекистана "на знаковые мероприятия Минобороны России этого года" — Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры.
Эти мероприятия пройдут фактически в одно время.
"Мы делали это специально, чтобы те, кто принимает эту технику, приобретает, эксплуатирует, могли посмотреть ее в действии на всех наших полигонах. А самое главное — поделиться опытом по борьбе с терроризмом, который сегодня есть у Вооруженных сил России", — сказал Шойгу.
Он пожелал командам Узбекистана выступить на АрМИ "так же успешно, как и на прошлых соревнованиях".
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Российский министр также назвал основные приоритеты военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, это проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала ВС РУз, подготовка военных кадров.
Узбекистан, подчеркнул Шойгу, является стратегическим партнером России в Центральной Азии.
"Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня важно совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно международному терроризму", — сказал министр.
Он поблагодарил коллегу за приглашение посетить Узбекистан и за радушный прием.
По словам министра, он давно мечтал увидеть Бухару — жемчужину Центральной Азии и исторический музей под открытым небом.
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