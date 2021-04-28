https://uz.sputniknews.ru/20210428/u-xokima-kashkadarinskoy-oblasti-vyyavlen-koronavirus-18544059.html
У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
В настоящее время Зойир Мирзаев проходит лечение в одной из клиник Ташкента. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T21:48+0500
2021-04-28T21:48+0500
2021-04-28T21:53+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев инфицирован коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садыков в своем видеообращении в TikTok."Всем известно, что многие люди заразились коронавирусом. Я желаю, чтобы наш руководитель региона быстрее вылечится от вируса и скорее вернулся на работу", - сказал Садыков.В настоящее время Мирзаев проходит лечение в Ташкенте.По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане новые случаи COVID-19 выявлены еще у 378 граждан, именно в Кашкадарьинской области коронавирусная инфекция обнаружена у шести человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, кашкадарьинская область
У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
21:48 28.04.2021 (обновлено: 21:53 28.04.2021)
В настоящее время Зойир Мирзаев проходит лечение в одной из клиник Ташкента.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев инфицирован коронавирусом. Об этом заявил
пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садыков в своем видеообращении в TikTok.
"Всем известно, что многие люди заразились коронавирусом. Я желаю, чтобы наш руководитель региона быстрее вылечится от вируса и скорее вернулся на работу", - сказал Садыков.
В настоящее время Мирзаев проходит лечение в Ташкенте.
По последним данным
Министерства здравоохранения, в Узбекистане новые случаи COVID-19 выявлены еще у 378 граждан, именно в Кашкадарьинской области коронавирусная инфекция обнаружена у шести человек.