https://uz.sputniknews.ru/20210428/u-xokima-kashkadarinskoy-oblasti-vyyavlen-koronavirus-18544059.html

У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус

У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус

В настоящее время Зойир Мирзаев проходит лечение в одной из клиник Ташкента. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T21:48+0500

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общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев инфицирован коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садыков в своем видеообращении в TikTok."Всем известно, что многие люди заразились коронавирусом. Я желаю, чтобы наш руководитель региона быстрее вылечится от вируса и скорее вернулся на работу", - сказал Садыков.В настоящее время Мирзаев проходит лечение в Ташкенте.По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане новые случаи COVID-19 выявлены еще у 378 граждан, именно в Кашкадарьинской области коронавирусная инфекция обнаружена у шести человек.

кашкадарьинская область

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, кашкадарьинская область