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У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
В настоящее время Зойир Мирзаев проходит лечение в одной из клиник Ташкента. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T21:48+0500
2021-04-28T21:53+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев инфицирован коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садыков в своем видеообращении в TikTok."Всем известно, что многие люди заразились коронавирусом. Я желаю, чтобы наш руководитель региона быстрее вылечится от вируса и скорее вернулся на работу", - сказал Садыков.В настоящее время Мирзаев проходит лечение в Ташкенте.По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане новые случаи COVID-19 выявлены еще у 378 граждан, именно в Кашкадарьинской области коронавирусная инфекция обнаружена у шести человек.
кашкадарьинская область
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, кашкадарьинская область

У хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус

21:48 28.04.2021 (обновлено: 21:53 28.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач в палате госпиталя для больных COVID-19
Врач в палате госпиталя для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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В настоящее время Зойир Мирзаев проходит лечение в одной из клиник Ташкента.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев инфицирован коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь областной администрации Ахрор Садыков в своем видеообращении в TikTok.
"Всем известно, что многие люди заразились коронавирусом. Я желаю, чтобы наш руководитель региона быстрее вылечится от вируса и скорее вернулся на работу", - сказал Садыков.
В настоящее время Мирзаев проходит лечение в Ташкенте.
По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане новые случаи COVID-19 выявлены еще у 378 граждан, именно в Кашкадарьинской области коронавирусная инфекция обнаружена у шести человек.
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