https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-komitete-jenschin-rasskazali-o-sostoyanii-devushki-brosivsheysya-v-kanal-v-nukuse-18536622.html

В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе

В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе

Инцидент произошел утром 26 апреля. Молодую узбекистанку спас сотрудник Нацгвардии. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T15:58+0500

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общество

девушка

сенат олий мажлиса

нукус

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали о состоянии девушки, которая бросилась в канал в Нукусе.Информация о происшествии ранее распространилась в соцсетях. По данным комитета, инцидент произошел 26 апреля около 8.30 утра.Жительница махаллинского схода граждан "Жийдели байсын" Н. Д. 2000 года рождения бросилась в канал, это увидел сотрудник Нацгвардии, он и спас девушку. Ей была оказана первая медицинская помощь. Сейчас Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.С 2017 года Н. Д. находится на профилактическом учете УВД Нукуса.

нукус

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девушка, сенат олий мажлиса, нукус