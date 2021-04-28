https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-komitete-jenschin-rasskazali-o-sostoyanii-devushki-brosivsheysya-v-kanal-v-nukuse-18536622.html
В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
Инцидент произошел утром 26 апреля. Молодую узбекистанку спас сотрудник Нацгвардии. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T15:58+0500
2021-04-28T15:58+0500
2021-04-28T15:58+0500
общество
девушка
сенат олий мажлиса
нукус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17484738_0:1216:2048:2368_1920x0_80_0_0_19194cccfde66299ec294869a1124d99.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали о состоянии девушки, которая бросилась в канал в Нукусе.Информация о происшествии ранее распространилась в соцсетях. По данным комитета, инцидент произошел 26 апреля около 8.30 утра.Жительница махаллинского схода граждан "Жийдели байсын" Н. Д. 2000 года рождения бросилась в канал, это увидел сотрудник Нацгвардии, он и спас девушку. Ей была оказана первая медицинская помощь. Сейчас Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.С 2017 года Н. Д. находится на профилактическом учете УВД Нукуса.
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17484738_0:1024:2048:2560_1920x0_80_0_0_c20579f38856c9caf04ef4857c3fbeb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
девушка, сенат олий мажлиса, нукус
В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
Инцидент произошел утром 26 апреля. Молодую узбекистанку спас сотрудник Нацгвардии.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
В Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали
о состоянии девушки, которая бросилась в канал в Нукусе.
Информация о происшествии ранее распространилась в соцсетях.
По данным комитета, инцидент произошел 26 апреля около 8.30 утра.
Жительница махаллинского схода граждан "Жийдели байсын" Н. Д. 2000 года рождения бросилась в канал, это увидел сотрудник Нацгвардии, он и спас девушку. Ей была оказана первая медицинская помощь.
Сейчас Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.
Причиной поступка девушки стала, по данным комитета, ссора с другом.
С 2017 года Н. Д. находится на профилактическом учете УВД Нукуса.