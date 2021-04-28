https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-passajiry-metro-shli-peshkom-po-tonnelyu-do-stantsii--video-18540852.html
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
Руководство УП "Тошкент метрополитени" извинилось перед гражданами. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана рабочая группа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T18:51+0500
2021-04-28T18:51+0500
2021-04-28T18:51+0500
происшествия
ташкентский метрополитен
метро
узбекистон темир йуллари
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В столичном метро произошло ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле остановился поезд.Инцидент случился около 17.50 на Чиланзарской линии между станциями "Миллий бог" и "Новза".Остаток пути пассажирам пришлось добираться самостоятельно. На кадрах видно, как люди выбираются из вагонов и идут по рельсам.В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас столичное метро продолжает работать, в отдельных участках по однопутной линии.Результаты расследования будут объявлены позднее.
ташкент
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ташкентский метрополитен, метро, узбекистон темир йуллари, ташкент
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
Руководство УП "Тошкент метрополитени" извинилось перед гражданами. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана рабочая группа.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В столичном метро произошло ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле остановился поезд.
Инцидент случился около 17.50 на Чиланзарской линии между станциями "Миллий бог" и "Новза".
Остаток пути пассажирам пришлось добираться самостоятельно. На кадрах видно, как люди выбираются из вагонов и идут по рельсам.
В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас столичное метро продолжает работать, в отдельных участках по однопутной линии.
"Руководство УП "Тошкент метрополитени" приносит свои извинения пассажирам и сообщает, что по выяснению ситуации оперативно создана рабочая группа", — говорится
в официальном сообщении.
Результаты расследования будут объявлены позднее.