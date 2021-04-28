https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-passajiry-metro-shli-peshkom-po-tonnelyu-do-stantsii--video-18540852.html

ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео

ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео

Руководство УП "Тошкент метрополитени" извинилось перед гражданами. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана рабочая группа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T18:51+0500

2021-04-28T18:51+0500

2021-04-28T18:51+0500

происшествия

ташкентский метрополитен

метро

узбекистон темир йуллари

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В столичном метро произошло ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле остановился поезд.Инцидент случился около 17.50 на Чиланзарской линии между станциями "Миллий бог" и "Новза".Остаток пути пассажирам пришлось добираться самостоятельно. На кадрах видно, как люди выбираются из вагонов и идут по рельсам.В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас столичное метро продолжает работать, в отдельных участках по однопутной линии.Результаты расследования будут объявлены позднее.

ташкент

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ташкентский метрополитен, метро, узбекистон темир йуллари, ташкент