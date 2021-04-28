Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-passajiry-metro-shli-peshkom-po-tonnelyu-do-stantsii--video-18540852.html
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
Руководство УП "Тошкент метрополитени" извинилось перед гражданами. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана рабочая группа. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T18:51+0500
2021-04-28T18:51+0500
происшествия
ташкентский метрополитен
метро
узбекистон темир йуллари
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18540620_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_e139e53e4d58e44992b795c755ca52ff.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В столичном метро произошло ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле остановился поезд.Инцидент случился около 17.50 на Чиланзарской линии между станциями "Миллий бог" и "Новза".Остаток пути пассажирам пришлось добираться самостоятельно. На кадрах видно, как люди выбираются из вагонов и идут по рельсам.В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас столичное метро продолжает работать, в отдельных участках по однопутной линии.Результаты расследования будут объявлены позднее.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18540620_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_3de02ac9b7304e8c385c6ffc88bc500c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентский метрополитен, метро, узбекистон темир йуллари, ташкент

ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео

18:51 28.04.2021
2108
© СС0 / Unsplash / JiroeМетро, иллюстративное фото
Метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© СС0 / Unsplash / Jiroe
Руководство УП "Тошкент метрополитени" извинилось перед гражданами. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана рабочая группа.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В столичном метро произошло ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле остановился поезд.
Инцидент случился около 17.50 на Чиланзарской линии между станциями "Миллий бог" и "Новза".
Остаток пути пассажирам пришлось добираться самостоятельно. На кадрах видно, как люди выбираются из вагонов и идут по рельсам.
В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас столичное метро продолжает работать, в отдельных участках по однопутной линии.
"Руководство УП "Тошкент метрополитени" приносит свои извинения пассажирам и сообщает, что по выяснению ситуации оперативно создана рабочая группа", — говорится в официальном сообщении.
Результаты расследования будут объявлены позднее.
110304
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:12Россия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу
20:40Нигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
20:39Последний герой: как 16-летний парень приписал себе два года и ушел на фронт
19:53“Студенты-губкинцы” завоевали 11 медалей Международной интернет-олимпиады
19:42Узбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд
18:51ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео
18:23В Самарканде произошла массовая драка с участием 17 человек
18:01Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
17:31Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
17:25Мошенники и коррупционеры: СГБ раскрыла схемы незаконной продажи земли
17:22Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
16:57Власти Узбекистана намерены упростить процедуру признания гражданства
16:40Мирзиёева: иностранцы восхищаются творениями наших мастеров, а мы их недооцениваем
16:15В Самаркандской области пока не будут прививать вакциной "Спутник V"
15:58В Комитете женщин рассказали о состоянии девушки, бросившейся в канал в Нукусе
15:46Джен Псаки испугалась треска, думая, что это "призрак" Линкольна — видео
15:37Исторический документ: Узбекистан и Россия подписали программу по военному сотрудничеству
15:13АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4%
15:09АМК заподозрил сговор в повышении цен на хлопковое масло
15:08Дрифт-шоу с отвалившимся колесом: в Ташобласти задержаны горе-автогонщики — видео