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Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"
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Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить
Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михиалом Мишустиным попросил российскую сторону увеличить объемы поставок... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T17:14+0500
2021-04-29T17:14+0500
видео
вакцинация от covid-19 в узбекистане
михаил мишустин
абдулла арипов
узбекистан
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По словам Арипова, российский препарат пользуется очень большим спросом в стране, поэтому Ташкент готов расширить контракт на его закупку. Кроме того, фармацевтическая промышленность республики готова наладить собственное производство этой вакцины.На данный момент в Узбекистан доставлены 50 тысяч доз "Спутник V", а всего по действующему контракту ожидается 1 миллион доз.
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видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан

Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить

17:14 29.04.2021
93
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михиалом Мишустиным попросил российскую сторону увеличить объемы поставок российской вакцины от коронавируса.
По словам Арипова, российский препарат пользуется очень большим спросом в стране, поэтому Ташкент готов расширить контракт на его закупку. Кроме того, фармацевтическая промышленность республики готова наладить собственное производство этой вакцины.
На данный момент в Узбекистан доставлены 50 тысяч доз "Спутник V", а всего по действующему контракту ожидается 1 миллион доз.
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