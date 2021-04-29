https://uz.sputniknews.ru/20210429/aripov-vaktsina-sputnik-v-polzuetsya-ochen-vysokim-sprosom--my-gotovy-ee-proizvodit-18557134.html

Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить

Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михиалом Мишустиным попросил российскую сторону увеличить объемы поставок... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T17:14+0500

2021-04-29T17:14+0500

2021-04-29T17:14+0500

видео

вакцинация от covid-19 в узбекистане

михаил мишустин

абдулла арипов

узбекистан

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По словам Арипова, российский препарат пользуется очень большим спросом в стране, поэтому Ташкент готов расширить контракт на его закупку. Кроме того, фармацевтическая промышленность республики готова наладить собственное производство этой вакцины.На данный момент в Узбекистан доставлены 50 тысяч доз "Спутник V", а всего по действующему контракту ожидается 1 миллион доз.

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видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, михаил мишустин, абдулла арипов, узбекистан