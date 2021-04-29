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https://uz.sputniknews.ru/20210429/avto-vsmyatku-v-tashkente-voditel-lacetti-razognalsya-i-vexal-na-skorosti-v-derevo-18548315.html
Авто всмятку: в Ташкенте водитель Lacetti въехал на высокой скорости в дерево
Авто всмятку: в Ташкенте водитель Lacetti въехал на высокой скорости в дерево
От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T11:13+0500
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происшествия
машина
авария
дтп
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте произошло смертельное ДТП — 24-летний водитель Lacetti потерял управление и врезался в дерево у дороги.Инцидент произошел в четверг около 00 часов 10 минут на улице Амира Темура, сообщили в столичном ГУВД.По данным следствия, молодой человек разогнался, а после потерял управление. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Проводится доследственная проверка.
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машина, авария, дтп, ташкент

Авто всмятку: в Ташкенте водитель Lacetti въехал на высокой скорости в дерево

11:13 29.04.2021 (обновлено: 11:42 29.04.2021)
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© ГУВД ТашкентаНа улице Амира Темура в Юнусабадском районе произошло ДТП
На улице Амира Темура в Юнусабадском районе произошло ДТП - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© ГУВД Ташкента
От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Ташкенте произошло смертельное ДТП — 24-летний водитель Lacetti потерял управление и врезался в дерево у дороги.
Инцидент произошел в четверг около 00 часов 10 минут на улице Амира Темура, сообщили в столичном ГУВД.
По данным следствия, молодой человек разогнался, а после потерял управление. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.
Проводится доследственная проверка.
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