https://uz.sputniknews.ru/20210429/belarus-predstavit-svoi-produkty-na-prodovolstvennoy-vystavke-v-tashkente-18560278.html

Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте

Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте

Беларусь расширяет географию экспорта. Мясомолочная продукция представлена на крупнейшей продовольственной выставке в Узбекистане и уже вызвала ажиотаж у... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T22:53+0500

2021-04-29T22:53+0500

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экономика

выставка

беларусь

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Белорусская экспозиция демонстрирует инновационные продукты семи предприятий пищевой отрасли. Молочные, масло- и сыродельные заводы и мясокомбинаты предлагают оценить передовые отечественные разработки. Об этом сообщили участники выставки."Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты организовало экспозиции "Беларусь — вкус природы". Стенды привлекли немало гостей. В частности посетителей заинтересовало и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.Передовые разработки отечественных технологов представили концерн "Брестмясомолпром" и его подведомственные предприятия – Лунинецкий молочный завод и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа. Перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана рассмотрели на двухдневном семинаре. Работает площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками из стран-участниц форума. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич подчеркнул, что такое крупномасштабное участие белорусских предприятий на рынке Узбекистана очень важно для взаимного сотрудничества.UzFood – крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году в ней принимают участие более 150 кампаний из 26 стран. Продовольственный фоум продлится до 30 апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20190401/Vystavku-UzFood--2019-posetyat-predstaviteli-bolee-200-kompaniy-11130065.html

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