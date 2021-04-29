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Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте
Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте
Беларусь расширяет географию экспорта. Мясомолочная продукция представлена на крупнейшей продовольственной выставке в Узбекистане и уже вызвала ажиотаж у... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T22:53+0500
2021-04-29T22:53+0500
экономика
выставка
беларусь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Белорусская экспозиция демонстрирует инновационные продукты семи предприятий пищевой отрасли. Молочные, масло- и сыродельные заводы и мясокомбинаты предлагают оценить передовые отечественные разработки. Об этом сообщили участники выставки."Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты организовало экспозиции "Беларусь — вкус природы". Стенды привлекли немало гостей. В частности посетителей заинтересовало и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.Передовые разработки отечественных технологов представили концерн "Брестмясомолпром" и его подведомственные предприятия – Лунинецкий молочный завод и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа. Перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана рассмотрели на двухдневном семинаре. Работает площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками из стран-участниц форума. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич подчеркнул, что такое крупномасштабное участие белорусских предприятий на рынке Узбекистана очень важно для взаимного сотрудничества.UzFood – крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году в ней принимают участие более 150 кампаний из 26 стран. Продовольственный фоум продлится до 30 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20190401/Vystavku-UzFood--2019-posetyat-predstaviteli-bolee-200-kompaniy-11130065.html
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выставка, беларусь, узбекистан

Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте

22:53 29.04.2021
1148
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палатыБелорусская продукция на выставке Uzfood
Белорусская продукция на выставке Uzfood - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты
Беларусь расширяет географию экспорта. Мясомолочная продукция представлена на крупнейшей продовольственной выставке в Узбекистане и уже вызвала ажиотаж у посетителей.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Белорусская экспозиция демонстрирует инновационные продукты семи предприятий пищевой отрасли. Молочные, масло- и сыродельные заводы и мясокомбинаты предлагают оценить передовые отечественные разработки. Об этом сообщили участники выставки.
"Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты организовало экспозиции "Беларусь — вкус природы". Стенды привлекли немало гостей. В частности посетителей заинтересовало и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности.
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палатыБелорусская продукция на выставке Uzfood
Белорусская продукция на выставке Uzfood - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Белорусская продукция на выставке Uzfood
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты
Передовые разработки отечественных технологов представили концерн "Брестмясомолпром" и его подведомственные предприятия – Лунинецкий молочный завод и Кобринский маслодельно-сыродельный завод.

Холдинг "Бабушкина крынка" познакомил посетителей с новыми видами сыров с натуральными наполнителями. Мясо говядины и субпродукты, колбасные изделия и полуфабрикаты демонстрирует Волковысский мясокомбинат; Гродненский мясокомбинат – сыровяленую колбасу, а также сырокопченую колбасу с черносливом.

Экспозицию сопровождает насыщенная деловая программа. Перспективы развития производственной кооперации и расширения торгово-экономических связей предприятий Беларуси и Узбекистана рассмотрели на двухдневном семинаре. Работает площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками из стран-участниц форума.
На территории ташкентского Узэкспоцентра - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2019
Экономика
Выставку UzFood-2019 посетят представители более 200 компаний
1 апреля 2019, 20:38
221
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич подчеркнул, что такое крупномасштабное участие белорусских предприятий на рынке Узбекистана очень важно для взаимного сотрудничества.
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палатыБелорусская продукция на выставке Uzfood
Белорусская продукция на выставке Uzfood - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Белорусская продукция на выставке Uzfood
© Выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты
UzFood – крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году в ней принимают участие более 150 кампаний из 26 стран. Продовольственный фоум продлится до 30 апреля.
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