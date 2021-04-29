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Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена
Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена
Как рассказала 53-летняя женщина, к совершению преступления ее подтолкнула измена супруга. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T13:55+0500
2021-04-29T14:11+0500
общество
супруги
измена
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Наманганской области неизвестные в масках избили 58-летнего местного жителя, пока тот спал. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД республики.Инцидент произошел в понедельник ночью. Мужчина проснулся и дал злоумышленникам отпор. В результате преступники схватили мобильный телефон пострадавшего и убежали в неизвестном направлении.Наманганец обратился в полицию, и следователи завели уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, хранилище или иное помещение" УК РУз.Выяснилось, что организатором нападения была 53-летняя жена пострадавшего: она обратилась к двум наемникам, чтобы те припугнули супруга.Таким образом женщина хотела отомстить за измену — это, по ее словам, побудило ее к преступлению.Расследование продолжается.
наманганская область
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супруги, измена, наманганская область

Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена

13:55 29.04.2021 (обновлено: 14:11 29.04.2021)
1099
© СС0 / Unsplash / Kelly SikkemaРазбитое сердце, иллюстративное фото
Разбитое сердце, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© СС0 / Unsplash / Kelly Sikkema
Как рассказала 53-летняя женщина, к совершению преступления ее подтолкнула измена супруга.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Наманганской области неизвестные в масках избили 58-летнего местного жителя, пока тот спал.
Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД республики.
© Следственный департамент при МВД УзбекистанаДом в Наманганской области, где произошел разбой
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Дом в Наманганской области, где произошел разбой
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Инцидент произошел в понедельник ночью. Мужчина проснулся и дал злоумышленникам отпор.
В результате преступники схватили мобильный телефон пострадавшего и убежали в неизвестном направлении.
Наманганец обратился в полицию, и следователи завели уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, хранилище или иное помещение" УК РУз.
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан
1/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан
2/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан
3/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан
4/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Дом в Наманганской области, где произошел разбой - Sputnik Узбекистан
5/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
1/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
2/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
3/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
4/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
5/5
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
Выяснилось, что организатором нападения была 53-летняя жена пострадавшего: она обратилась к двум наемникам, чтобы те припугнули супруга.
Таким образом женщина хотела отомстить за измену — это, по ее словам, побудило ее к преступлению.
Расследование продолжается.
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