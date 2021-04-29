https://uz.sputniknews.ru/20210429/dvoe-mujchin-iz-namangana-izbili-vo-sne-muja-izmenschika--ego-zakazala-jena-18551950.html

Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена

Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена

Как рассказала 53-летняя женщина, к совершению преступления ее подтолкнула измена супруга. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T13:55+0500

2021-04-29T13:55+0500

2021-04-29T14:11+0500

общество

супруги

измена

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Наманганской области неизвестные в масках избили 58-летнего местного жителя, пока тот спал. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД республики.Инцидент произошел в понедельник ночью. Мужчина проснулся и дал злоумышленникам отпор. В результате преступники схватили мобильный телефон пострадавшего и убежали в неизвестном направлении.Наманганец обратился в полицию, и следователи завели уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, хранилище или иное помещение" УК РУз.Выяснилось, что организатором нападения была 53-летняя жена пострадавшего: она обратилась к двум наемникам, чтобы те припугнули супруга.Таким образом женщина хотела отомстить за измену — это, по ее словам, побудило ее к преступлению.Расследование продолжается.

наманганская область

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супруги, измена, наманганская область