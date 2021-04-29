https://uz.sputniknews.ru/20210429/pastux-so-stadom-ovets-propal-na-granitse-s-tadjikistanom--ego-ischut-tretiy-den-18553807.html

Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день

Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день

Бахриддин Азимов из Сурхандарьи нуждается в помощи. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали родственники мужчины. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T15:46+0500

2021-04-29T15:46+0500

2021-04-29T16:28+0500

общество

овцы

пастух

помощь

сурхандарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Управление по черезвычайным ситуациям (УЧС) Сурхандарьинской области и ОВД Узунского и Сариасийского районов ищет мужчину, пропавшего в горной местности несколько дней назад.Как развивались события: 46-летний Бахриддин Азимов, уроженец Сурхандарьинской области, отправился из села Лойлик Узунского района в село Хурватан Сариасийского района.Вместе с ним в дорогу отправились сын Эркин, племянник Мурод и помощник Мамараджаб. Он отправил обратно за продуктами в Узунский район сына и племянника. После этого стали происходить странности. В последний раз Бахриддин выходил на связь 27 апреля в 7 утра — мужчина сообщил о том, что его помощник пропал без везти.После этого пропал и сам Бахриддин — связь с ним была прервана. Сообщается, что пастух сейчас находится без еды. 27-28 апреля сын и племянник пытались доставить еду в село Хурватан, однако попасть в горную местность им не дали. Чтобы добраться до горы и доставить еду, молодым людям потребуется три-четыре дня. Родственники надеются привлечь внимание ответственных лиц к этой истории.

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овцы, пастух, помощь, сурхандарьинская область, узбекистан