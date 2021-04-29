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Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день
Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день
Бахриддин Азимов из Сурхандарьи нуждается в помощи. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали родственники мужчины. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T15:46+0500
2021-04-29T15:46+0500
2021-04-29T16:28+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Управление по черезвычайным ситуациям (УЧС) Сурхандарьинской области и ОВД Узунского и Сариасийского районов ищет мужчину, пропавшего в горной местности несколько дней назад.Как развивались события: 46-летний Бахриддин Азимов, уроженец Сурхандарьинской области, отправился из села Лойлик Узунского района в село Хурватан Сариасийского района.Вместе с ним в дорогу отправились сын Эркин, племянник Мурод и помощник Мамараджаб. Он отправил обратно за продуктами в Узунский район сына и племянника. После этого стали происходить странности. В последний раз Бахриддин выходил на связь 27 апреля в 7 утра — мужчина сообщил о том, что его помощник пропал без везти.После этого пропал и сам Бахриддин — связь с ним была прервана. Сообщается, что пастух сейчас находится без еды. 27-28 апреля сын и племянник пытались доставить еду в село Хурватан, однако попасть в горную местность им не дали. Чтобы добраться до горы и доставить еду, молодым людям потребуется три-четыре дня. Родственники надеются привлечь внимание ответственных лиц к этой истории.
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овцы, пастух, помощь, сурхандарьинская область, узбекистан
Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день
15:46 29.04.2021 (обновлено: 16:28 29.04.2021)
Бахриддин Азимов из Сурхандарьи нуждается в помощи. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали родственники мужчины.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Управление по черезвычайным ситуациям (УЧС) Сурхандарьинской области и ОВД Узунского и Сариасийского районов ищет мужчину, пропавшего в горной местности несколько дней назад.
Как развивались события: 46-летний Бахриддин Азимов, уроженец Сурхандарьинской области, отправился из села Лойлик Узунского района в село Хурватан Сариасийского района.
Вместе с ним в дорогу отправились сын Эркин, племянник Мурод и помощник Мамараджаб.
Мужчины двинулись в путь со стадом овец 22 апреля. Через несколько дней — 25 апреля — Бахриддин переходил границу Тупалангского водохранилища и заметил, что в спешке забыл дома мешок с едой.
Он отправил обратно за продуктами в Узунский район сына и племянника.
После этого стали происходить странности. В последний раз Бахриддин выходил на связь 27 апреля в 7 утра — мужчина сообщил о том, что его помощник пропал без везти.
После этого пропал и сам Бахриддин — связь с ним была прервана. Сообщается, что пастух сейчас находится без еды.
Родственники пропавшего сообщили об этом в УЧС Сурхандарьинской области и ОВД Узунского и Сариасийского районов. Пока никаких новостей о Бахриддине нет.
27-28 апреля сын и племянник пытались доставить еду в село Хурватан, однако попасть в горную местность им не дали.
Чтобы добраться до горы и доставить еду, молодым людям потребуется три-четыре дня.
Родственники надеются привлечь внимание ответственных лиц к этой истории.