https://uz.sputniknews.ru/20210429/prizrak-linkolna-atakuet-belyy-dom-pri-chem-tut-petrov-i-boshirov-18545478.html

"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?

"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за жуткого скрипа. Странные звуки напугали всех, кто присутствовал на брифинге. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T09:24+0500

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джейн псаки

белый дом

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Псаки попыталась понять, откуда доносится звук, но так и не найдя источник, решила пошутить.Хотя на кадрах видно, что пресс-секретарь сначала тоже испугалась.Правда ли, что в Белом доме водятся духи и чей призрак напугал Псаки, — смотрите в видеосюжете.

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видео, джейн псаки, белый дом, москва, сша, мультимедиа