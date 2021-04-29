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"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?
"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за жуткого скрипа. Странные звуки напугали всех, кто присутствовал на брифинге. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T09:24+0500
2021-04-29T09:24+0500
2021-04-29T09:37+0500
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Псаки попыталась понять, откуда доносится звук, но так и не найдя источник, решила пошутить.Хотя на кадрах видно, что пресс-секретарь сначала тоже испугалась.Правда ли, что в Белом доме водятся духи и чей призрак напугал Псаки, — смотрите в видеосюжете.
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видео, джейн псаки, белый дом, москва, сша, мультимедиа
"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?
09:24 29.04.2021 (обновлено: 09:37 29.04.2021)
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за жуткого скрипа. Странные звуки напугали всех, кто присутствовал на брифинге.
Псаки попыталась понять, откуда доносится звук, но так и не найдя источник, решила пошутить.
Хотя на кадрах видно, что пресс-секретарь сначала тоже испугалась.
Правда ли, что в Белом доме водятся духи и чей призрак напугал Псаки, — смотрите в видеосюжете.