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Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Главы государств проведут двустороннюю встречу и примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T18:41+0500
2021-04-29T18:41+0500
политика
ашхабад
визит
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Самолет президента Узбекистана приземлился в международном аэропорту Ашхабада, сообщает пресс-служба лидера. Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя Кабинета Министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.В настоящее время начались мероприятия, предусмотренные программой визита. Главы государств проведут двустороннюю встречу, где обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, развития сотрудничества в различных сферах. После переговоров Мирзиёев и Бердымухамедов примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера — Мяликгулы Бердымухамедова, которые пройдут в комплексе “Туркменбаши Рухы” в Ашхабаде.
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ашхабад, визит, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

18:41 29.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом 29 апреля 2021 года
Мирзиёев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом 29 апреля 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы государств проведут двустороннюю встречу и примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Самолет президента Узбекистана приземлился в международном аэропорту Ашхабада, сообщает пресс-служба лидера.
Шавката Мирзиёева встретил заместитель председателя Кабинета Министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
В настоящее время начались мероприятия, предусмотренные программой визита. Главы государств проведут двустороннюю встречу, где обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, развития сотрудничества в различных сферах.
После переговоров Мирзиёев и Бердымухамедов примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера — Мяликгулы Бердымухамедова, которые пройдут в комплексе “Туркменбаши Рухы” в Ашхабаде.
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