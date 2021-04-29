https://uz.sputniknews.ru/20210429/v-karshi-ustanovyat-flag-za-135-mlrd-sumov-18554800.html

В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов

В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов

Высота флагштока составит 62,5 метра, размер флага - 10 на 25 метров. Он станет самым высоким в регионе. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T15:52+0500

2021-04-29T15:52+0500

2021-04-29T16:30+0500

общество

день независимости

карши

флаг

кашкадарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В областном центре Кашкадарьи — городе Карши — планируется установить флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом, сообщает газета "Новости Кашкадарьи".Появится он на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Республики Узбекистан и станет самым высоким в регионе. Его заказчиком выступило городское управление по благоустройству, а подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью "Воха махсус монтаж сервис".Сам же флаг, размером 10 на 25 метров, пошит на одном из производственных предприятий в Ферганской долине. В скором времени оба предмета доставят в областной центр. Пока же на площади идет сооружение фундамента. По данным местного издания, после установки флага прилегающая к нему территория площадью в две тысячи квадратных метров будет благоустроена и озеленена. Здесь планируется разбить клумбы и газоны, высадить декоративные деревья, положить новую тротуарную плитку, установить гранитные стенды с описанием флага и информацией о его истории.По сведениям, полученным из открытых источников, на сооружение и установку одного только флагштока предусматривается потратить 1 миллиард 350 миллионов сумов, говорится в публикации.

https://uz.sputniknews.ru/20191119/Flag-Uzbekistana-v-Urgenche-zanyal-pyatnadtsatoe-mesto-v-mire-po-vysote-12827222.html

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день независимости, карши, флаг, кашкадарьинская область, узбекистан