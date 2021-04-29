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В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов
В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов
Высота флагштока составит 62,5 метра, размер флага - 10 на 25 метров. Он станет самым высоким в регионе. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T15:52+0500
2021-04-29T16:30+0500
общество
день независимости
карши
флаг
кашкадарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В областном центре Кашкадарьи — городе Карши — планируется установить флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом, сообщает газета "Новости Кашкадарьи".Появится он на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Республики Узбекистан и станет самым высоким в регионе. Его заказчиком выступило городское управление по благоустройству, а подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью "Воха махсус монтаж сервис".Сам же флаг, размером 10 на 25 метров, пошит на одном из производственных предприятий в Ферганской долине. В скором времени оба предмета доставят в областной центр. Пока же на площади идет сооружение фундамента. По данным местного издания, после установки флага прилегающая к нему территория площадью в две тысячи квадратных метров будет благоустроена и озеленена. Здесь планируется разбить клумбы и газоны, высадить декоративные деревья, положить новую тротуарную плитку, установить гранитные стенды с описанием флага и информацией о его истории.По сведениям, полученным из открытых источников, на сооружение и установку одного только флагштока предусматривается потратить 1 миллиард 350 миллионов сумов, говорится в публикации.
https://uz.sputniknews.ru/20191119/Flag-Uzbekistana-v-Urgenche-zanyal-pyatnadtsatoe-mesto-v-mire-po-vysote-12827222.html
карши
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день независимости, карши, флаг, кашкадарьинская область, узбекистан

В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов

15:52 29.04.2021 (обновлено: 16:30 29.04.2021)
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© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Высота флагштока составит 62,5 метра, размер флага - 10 на 25 метров. Он станет самым высоким в регионе.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В областном центре Кашкадарьи — городе Карши — планируется установить флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом, сообщает газета "Новости Кашкадарьи".
Появится он на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Республики Узбекистан и станет самым высоким в регионе. Его заказчиком выступило городское управление по благоустройству, а подрядчиком – общество с ограниченной ответственностью "Воха махсус монтаж сервис".

"Флагшток будет представлять собой башню из стальных труб диаметром от 430 до 1 220 миллиметров. Ее составные части уже изготовлены на столичном СП "Бектемир металл конструкциялари", — говорится в сообщении.

Сам же флаг, размером 10 на 25 метров, пошит на одном из производственных предприятий в Ферганской долине. В скором времени оба предмета доставят в областной центр. Пока же на площади идет сооружение фундамента.
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
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По данным местного издания, после установки флага прилегающая к нему территория площадью в две тысячи квадратных метров будет благоустроена и озеленена. Здесь планируется разбить клумбы и газоны, высадить декоративные деревья, положить новую тротуарную плитку, установить гранитные стенды с описанием флага и информацией о его истории.
По сведениям, полученным из открытых источников, на сооружение и установку одного только флагштока предусматривается потратить 1 миллиард 350 миллионов сумов, говорится в публикации.
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