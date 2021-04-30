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Печи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото
Печи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото
Местные крематории уже не успевают сжигать скончавшихся от коронавируса. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T19:47+0500
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пандемия, коронавирус, индия, мультимедиа , фото

Печи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото

19:47 30.04.2021
185
Местные крематории уже не успевают сжигать скончавшихся от коронавируса.
© REUTERS / Adnan Abidi

Медработники признаются, что в Дели давно не видели таких ужасов. Кремируют абсолютно всех умерших: маленьких детей, подростков, молодоженов...

Медработники признаются, что в Дели давно не видели таких ужасов. Кремируют абсолютно всех умерших: маленьких детей, подростков, молодоженов... - Sputnik Узбекистан
1/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Медработники признаются, что в Дели давно не видели таких ужасов. Кремируют абсолютно всех умерших: маленьких детей, подростков, молодоженов...

© REUTERS / Adnan Abidi

В индуизме кремация считается священным обрядом: по традиции тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.

В индуизме кремация считается священным обрядом: по традиции тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него. - Sputnik Узбекистан
2/12
© REUTERS / Adnan Abidi

В индуизме кремация считается священным обрядом: по традиции тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.

© REUTERS / Adnan Abidi

Сотрудники крематориев рассказывают, что погребальные костры возводятся на каждом пятачке земли. Тела доставляют бесконечным потоком.

Сотрудники крематориев рассказывают, что погребальные костры возводятся на каждом пятачке земли. Тела доставляют бесконечным потоком. - Sputnik Узбекистан
3/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Сотрудники крематориев рассказывают, что погребальные костры возводятся на каждом пятачке земли. Тела доставляют бесконечным потоком.

© REUTERS / Adnan Abidi

Родственников умерших от COVID-19 просят приносить свои дрова для кремации покойников.

Родственников умерших от COVID-19 просят приносить свои дрова для кремации покойников. - Sputnik Узбекистан
4/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Родственников умерших от COVID-19 просят приносить свои дрова для кремации покойников.

© AFP 2018 / Jewel Samad

Членам семьи приходится формировать "живые очереди", чтобы кремировать своего родственника.

Членам семьи приходится формировать &quot;живые очереди&quot;, чтобы кремировать своего родственника. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2018 / Jewel Samad

Членам семьи приходится формировать "живые очереди", чтобы кремировать своего родственника.

© AFP 2018 / Jewel Samad

Погребальные костры горят круглосуточно. Расположены они прямо напротив окон жилых домов.

Погребальные костры горят круглосуточно. Расположены они прямо напротив окон жилых домов. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2018 / Jewel Samad

Погребальные костры горят круглосуточно. Расположены они прямо напротив окон жилых домов.

© REUTERS / Adnan Abidi

Индия продолжает устанавливать антирекорд: в пятницу cуточный прирост заражений COVID-19 составил 386 452.

Индия продолжает устанавливать антирекорд: в пятницу cуточный прирост заражений COVID-19 составил 386 452. - Sputnik Узбекистан
7/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Индия продолжает устанавливать антирекорд: в пятницу cуточный прирост заражений COVID-19 составил 386 452.

© REUTERS / Adnan Abidi

Всего за период пандемии в стране инфекцию выявили у 18 миллионов человек, скончались 200 тысяч.

Всего за период пандемии в стране инфекцию выявили у 18 миллионов человек, скончались 200 тысяч. - Sputnik Узбекистан
8/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Всего за период пандемии в стране инфекцию выявили у 18 миллионов человек, скончались 200 тысяч.

© REUTERS / Adnan Abidi

Однако официальные цифры могут отличаться от реальных.

Однако официальные цифры могут отличаться от реальных. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Однако официальные цифры могут отличаться от реальных.

© REUTERS / Adnan Abidi

Сейчас больницы Индии переполнены: не хватает лекарств и кислорода. Люди умирают прямо на входе в медицинские учреждения.

Сейчас больницы Индии переполнены: не хватает лекарств и кислорода. Люди умирают прямо на входе в медицинские учреждения. - Sputnik Узбекистан
10/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Сейчас больницы Индии переполнены: не хватает лекарств и кислорода. Люди умирают прямо на входе в медицинские учреждения.

© REUTERS / Adnan Abidi

Отмечается, что в стране вакцинацию прошли только 1,6% всех граждан. Дело не в нежелании, а в нехватке препаратов.

Отмечается, что в стране вакцинацию прошли только 1,6% всех граждан. Дело не в нежелании, а в нехватке препаратов. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Отмечается, что в стране вакцинацию прошли только 1,6% всех граждан. Дело не в нежелании, а в нехватке препаратов.

© REUTERS / Adnan Abidi

Мировое сообщение уже направило в Индию гуманитарную помощь: людям получат респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.

Мировое сообщение уже направило в Индию гуманитарную помощь: людям получат респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Adnan Abidi

Мировое сообщение уже направило в Индию гуманитарную помощь: людям получат респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.

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