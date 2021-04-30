Печи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото

Медработники признаются, что в Дели давно не видели таких ужасов. Кремируют абсолютно всех умерших: маленьких детей, подростков, молодоженов...
Медработники признаются, что в Дели давно не видели таких ужасов. Кремируют абсолютно всех умерших: маленьких детей, подростков, молодоженов...
В индуизме кремация считается священным обрядом: по традиции тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.
В индуизме кремация считается священным обрядом: по традиции тело должно быть уничтожено, чтобы душа могла отделиться от него.
Сотрудники крематориев рассказывают, что погребальные костры возводятся на каждом пятачке земли. Тела доставляют бесконечным потоком.
Сотрудники крематориев рассказывают, что погребальные костры возводятся на каждом пятачке земли. Тела доставляют бесконечным потоком.
Родственников умерших от COVID-19 просят приносить свои дрова для кремации покойников.
Родственников умерших от COVID-19 просят приносить свои дрова для кремации покойников.
Членам семьи приходится формировать "живые очереди", чтобы кремировать своего родственника.
Членам семьи приходится формировать "живые очереди", чтобы кремировать своего родственника.
Погребальные костры горят круглосуточно. Расположены они прямо напротив окон жилых домов.
Погребальные костры горят круглосуточно. Расположены они прямо напротив окон жилых домов.
Индия продолжает устанавливать антирекорд: в пятницу cуточный прирост заражений COVID-19 составил 386 452.
Индия продолжает устанавливать антирекорд: в пятницу cуточный прирост заражений COVID-19 составил 386 452.
Всего за период пандемии в стране инфекцию выявили у 18 миллионов человек, скончались 200 тысяч.
Всего за период пандемии в стране инфекцию выявили у 18 миллионов человек, скончались 200 тысяч.
Однако официальные цифры могут отличаться от реальных.
Сейчас больницы Индии переполнены: не хватает лекарств и кислорода. Люди умирают прямо на входе в медицинские учреждения.
Сейчас больницы Индии переполнены: не хватает лекарств и кислорода. Люди умирают прямо на входе в медицинские учреждения.
Отмечается, что в стране вакцинацию прошли только 1,6% всех граждан. Дело не в нежелании, а в нехватке препаратов.
Отмечается, что в стране вакцинацию прошли только 1,6% всех граждан. Дело не в нежелании, а в нехватке препаратов.
Мировое сообщение уже направило в Индию гуманитарную помощь: людям получат респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.
Мировое сообщение уже направило в Индию гуманитарную помощь: людям получат респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты.