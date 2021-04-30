https://uz.sputniknews.ru/20210430/diktant-pobedy-s-natsionalnym-koloritom-organizatory-rasskazali-ob-osobennostyax-viktoriny-18568819.html
Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
В Узбекистане 29 апреля состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:05+0500
2021-04-30T14:05+0500
2021-04-30T14:12+0500
видео
день победы
история
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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В Ташкенте свои знания общей славной истории можно было проверить на четырех площадках: в Русском доме, Информационно-библиотечном центре Мирзо-Улугбекского района, Русском культурном центре Узбекистана, а также в Ташкентской и Узбекистанской епархии. В общей сложности "Диктант Победы" написали более 90 участников. Главная цель акции – привлечь общественность, прежде всего молодежь, к изучению истории Великой Отечественной войны. В этом году задания были сформированы с учетом регионального принципа, чтобы тестируемые могли продемонстрировать знания о своей родной республике. Это позволяет расширить представления молодых людей об истории родного края и больше узнать о вкладе Узбекистана в общую победу над фашизмом. Как проходила акция в этом году и каковы впечатления ее участников, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, день победы, история, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан
Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
14:05 30.04.2021 (обновлено: 14:12 30.04.2021)
В Узбекистане 29 апреля состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны.
В Ташкенте свои знания общей славной истории можно было проверить на четырех площадках: в Русском доме, Информационно-библиотечном центре Мирзо-Улугбекского района, Русском культурном центре Узбекистана, а также в Ташкентской и Узбекистанской епархии.
В общей сложности "Диктант Победы" написали более 90 участников. Главная цель акции – привлечь общественность, прежде всего молодежь, к изучению истории Великой Отечественной войны.
В этом году задания были сформированы с учетом регионального принципа, чтобы тестируемые могли продемонстрировать знания о своей родной республике. Это позволяет расширить представления молодых людей об истории родного края и больше узнать о вкладе Узбекистана в общую победу над фашизмом.
Как проходила акция в этом году и каковы впечатления ее участников, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.