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Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
В Узбекистане 29 апреля состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:05+0500
2021-04-30T14:12+0500
видео
день победы
история
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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В Ташкенте свои знания общей славной истории можно было проверить на четырех площадках: в Русском доме, Информационно-библиотечном центре Мирзо-Улугбекского района, Русском культурном центре Узбекистана, а также в Ташкентской и Узбекистанской епархии. В общей сложности "Диктант Победы" написали более 90 участников. Главная цель акции – привлечь общественность, прежде всего молодежь, к изучению истории Великой Отечественной войны. В этом году задания были сформированы с учетом регионального принципа, чтобы тестируемые могли продемонстрировать знания о своей родной республике. Это позволяет расширить представления молодых людей об истории родного края и больше узнать о вкладе Узбекистана в общую победу над фашизмом. Как проходила акция в этом году и каковы впечатления ее участников, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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видео, день победы, история, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины

14:05 30.04.2021 (обновлено: 14:12 30.04.2021)
379
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Узбекистане 29 апреля состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны.
В Ташкенте свои знания общей славной истории можно было проверить на четырех площадках: в Русском доме, Информационно-библиотечном центре Мирзо-Улугбекского района, Русском культурном центре Узбекистана, а также в Ташкентской и Узбекистанской епархии.
В общей сложности "Диктант Победы" написали более 90 участников. Главная цель акции – привлечь общественность, прежде всего молодежь, к изучению истории Великой Отечественной войны.
В этом году задания были сформированы с учетом регионального принципа, чтобы тестируемые могли продемонстрировать знания о своей родной республике. Это позволяет расширить представления молодых людей об истории родного края и больше узнать о вкладе Узбекистана в общую победу над фашизмом.
Как проходила акция в этом году и каковы впечатления ее участников, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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