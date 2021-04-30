https://uz.sputniknews.ru/20210430/k-yubileyu-dilbar-abduraxmanovoy-sostoyalsya-muzykalnyy-vecher-v-tashkente--18575972.html

К юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте

К юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте

Первую на Востоке женщину-дирижера Дильбар Абдурахманову называли "легендой", "огненным дирижером", "поэтессой дирижерской палочки". За без малого шесть... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T22:18+0500

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культура

дильбар абдурахманова

музыка

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. По случаю 85-летия со дня рождения знаменитой женщины-дирижера Дильбар Абдурахмановой состоялся вечер ее памяти, сообщает пресс-служба ГАБТ. В программе концерта, который состоялся в Ташкентском государственном академическом большом театре имени Навои, прозвучали произведения из известных классических оперных и балетных спектаклей из репертуара мастера.За дирижерским пультом в этот вечер выступали заслуженный деятель культуры Фазлиддин Якубджанов, народная артистка Каракалпакстана Аида Абдуллаева и Бобомород Худайкулов.Дирижерское искусство этой удивительно женщины достигло необычайных высот, глубины и содержательности. Ей были подвластны как крупные, так и камерные сочинения.С особой экспрессией и чувством Абдурахманова передавала необыкновенную энергетику и атмосферу балета "Спартак" Хачатуряна. Неслучайно именно фрагмент из этого произведения был выбран в качестве финального аккорда праздничной концертной программы.

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дильбар абдурахманова, музыка, ташкент