https://uz.sputniknews.ru/20210430/k-yubileyu-dilbar-abduraxmanovoy-sostoyalsya-muzykalnyy-vecher-v-tashkente--18575972.html
К юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте
К юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте
Первую на Востоке женщину-дирижера Дильбар Абдурахманову называли "легендой", "огненным дирижером", "поэтессой дирижерской палочки". За без малого шесть... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T22:18+0500
2021-04-30T22:18+0500
2021-04-30T22:18+0500
культура
дильбар абдурахманова
музыка
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. По случаю 85-летия со дня рождения знаменитой женщины-дирижера Дильбар Абдурахмановой состоялся вечер ее памяти, сообщает пресс-служба ГАБТ. В программе концерта, который состоялся в Ташкентском государственном академическом большом театре имени Навои, прозвучали произведения из известных классических оперных и балетных спектаклей из репертуара мастера.За дирижерским пультом в этот вечер выступали заслуженный деятель культуры Фазлиддин Якубджанов, народная артистка Каракалпакстана Аида Абдуллаева и Бобомород Худайкулов.Дирижерское искусство этой удивительно женщины достигло необычайных высот, глубины и содержательности. Ей были подвластны как крупные, так и камерные сочинения.С особой экспрессией и чувством Абдурахманова передавала необыкновенную энергетику и атмосферу балета "Спартак" Хачатуряна. Неслучайно именно фрагмент из этого произведения был выбран в качестве финального аккорда праздничной концертной программы.
https://uz.sputniknews.ru/20180915/Ot-Shtrausa-do-Dzheksona-i-Lennona-ili-Kak-Open-Air-zavorozhil-Tashkent-9440674.html
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дильбар абдурахманова, музыка, ташкент
К юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте
Первую на Востоке женщину-дирижера Дильбар Абдурахманову называли "легендой", "огненным дирижером", "поэтессой дирижерской палочки". За без малого шесть десятилетий в театре она участвовала в постановке 60 балетов и оперных спектаклей.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
По случаю 85-летия со дня рождения знаменитой женщины-дирижера Дильбар Абдурахмановой состоялся вечер ее памяти, сообщает пресс-служба ГАБТ.
В программе концерта, который состоялся в Ташкентском государственном академическом большом театре имени Навои, прозвучали произведения из известных классических оперных и балетных спектаклей из репертуара мастера.
За дирижерским пультом в этот вечер выступали заслуженный деятель культуры Фазлиддин Якубджанов, народная артистка Каракалпакстана Аида Абдуллаева и Бобомород Худайкулов.
Дирижерское искусство этой удивительно женщины достигло необычайных высот, глубины и содержательности. Ей были подвластны как крупные, так и камерные сочинения.
За 58 лет творческой деятельности в театре музыкант участвовала в постановке более 60 оперных и балетных спектаклей среди которых классические шедевры Бизе, Верди, Гуно, Чайковского, Моцарта, Прокофьева, Ашрафи и других композиторов. Не всякий европейский театр может представить такой блестящий репертуар.
С особой экспрессией и чувством Абдурахманова передавала необыкновенную энергетику и атмосферу балета "Спартак" Хачатуряна. Неслучайно именно фрагмент из этого произведения был выбран в качестве финального аккорда праздничной концертной программы.