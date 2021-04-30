https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-vyrastit-novoe-pokolenie-grajdanskix-pilotov--v-etom-pomogut-frantsuzy-18573884.html
Узбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы
Узбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы
Помочь стране реформировать собственную авиаотрасль готовы в том числе и в РФ. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T19:01+0500
2021-04-30T19:01+0500
2021-04-30T19:01+0500
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гражданская авиация
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Ташкенте создадут школу по подготовке пилотов гражданской авиации.Учебное учреждение будет открыто совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC). Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства. Учреждение начнет работать в новом 2021-2022 учебном году в составе Ташкентского государственного транспортного университета.Обучение будет проводиться на основании совместных образовательных программ (double degree) по направлению бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".Выпускникам выдадут диплом установленного образца ENAC.Сегодня на базе учебно-тренировочного центра авиакомпании действуют тренажеры и симуляторы full-flight самолетов А320, Boeing-767 и Ил-114-100, позволяющие тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.Ранее помочь Узбекистану реформировать авиаотрасль вызвались в России. Так, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что российская сторона готовит учебную спецпрограмму для узбекских студентов по направлению самолетостроения.
https://uz.sputniknews.ru/20200909/V-Uzbekistane-otkroetsya-Tsentr-po-podgotovke-pilotov-14937209.html
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школа, авиация, пилоты, гражданская авиация, самолет, франция, узбекистан
Узбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы
Помочь стране реформировать собственную авиаотрасль готовы в том числе и в РФ.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Ташкенте создадут школу по подготовке пилотов гражданской авиации.
Учебное учреждение будет открыто совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).
Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства.
"Согласиться с предложением министерства транспорта об организации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC) Школы по подготовке пилотов гражданской авиации", — следует из текста документа.
Учреждение начнет работать в новом 2021-2022 учебном году в составе Ташкентского государственного транспортного университета.
Обучение будет проводиться на основании совместных образовательных программ (double degree) по направлению бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".
Выпускникам выдадут диплом установленного образца ENAC.
В июле 2017-го национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" заявляла о намерении самостоятельно готовить пилотов гражданской авиации.
Сегодня на базе учебно-тренировочного центра авиакомпании действуют тренажеры и симуляторы full-flight самолетов А320, Boeing-767 и Ил-114-100, позволяющие тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.
Ранее помочь Узбекистану реформировать авиаотрасль вызвались в России.
Так, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что российская сторона готовит учебную спецпрограмму для узбекских студентов по направлению самолетостроения.