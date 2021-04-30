https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-vyrastit-novoe-pokolenie-grajdanskix-pilotov--v-etom-pomogut-frantsuzy-18573884.html

Узбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы

Узбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы

Помочь стране реформировать собственную авиаотрасль готовы в том числе и в РФ. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T19:01+0500

2021-04-30T19:01+0500

2021-04-30T19:01+0500

общество

школа

авиация

пилоты

гражданская авиация

самолет

франция

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1e/18573944_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_12e1de37123ec90112435206c8f08e3a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Ташкенте создадут школу по подготовке пилотов гражданской авиации.Учебное учреждение будет открыто совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC). Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства. Учреждение начнет работать в новом 2021-2022 учебном году в составе Ташкентского государственного транспортного университета.Обучение будет проводиться на основании совместных образовательных программ (double degree) по направлению бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".Выпускникам выдадут диплом установленного образца ENAC.Сегодня на базе учебно-тренировочного центра авиакомпании действуют тренажеры и симуляторы full-flight самолетов А320, Boeing-767 и Ил-114-100, позволяющие тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным.Ранее помочь Узбекистану реформировать авиаотрасль вызвались в России. Так, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что российская сторона готовит учебную спецпрограмму для узбекских студентов по направлению самолетостроения.

https://uz.sputniknews.ru/20200909/V-Uzbekistane-otkroetsya-Tsentr-po-podgotovke-pilotov-14937209.html

франция

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школа, авиация, пилоты, гражданская авиация, самолет, франция, узбекистан