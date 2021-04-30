https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistantsam-otkroyut-svobodnyy-dostup-v-zdaniya-aeroportov-i-vokzalov---postanovlenie-18573087.html

Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление

Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление

Меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T17:41+0500

2021-04-30T17:41+0500

2021-04-30T17:46+0500

общество

вокзал

постановление

аэропорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации", согласно которому в аэропортах и вокзалах республики будут введены новые правила.Новшества в аэропортах и вокзалах УзбекистанаОтмечается, что эти меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах. Также нововведения позволят упростить создание необходимых условий для развития предпринимательства на вокзалах и на прилегающих к ним территориях.

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вокзал, постановление, аэропорт, узбекистан