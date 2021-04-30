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Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistantsam-otkroyut-svobodnyy-dostup-v-zdaniya-aeroportov-i-vokzalov---postanovlenie-18573087.html
Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление
Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление
Меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T17:41+0500
2021-04-30T17:46+0500
общество
вокзал
постановление
аэропорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации", согласно которому в аэропортах и вокзалах республики будут введены новые правила.Новшества в аэропортах и вокзалах УзбекистанаОтмечается, что эти меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах. Также нововведения позволят упростить создание необходимых условий для развития предпринимательства на вокзалах и на прилегающих к ним территориях.
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вокзал, постановление, аэропорт, узбекистан

Узбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление

17:41 30.04.2021 (обновлено: 17:46 30.04.2021)
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© Пресс-служба президента ТатарстанаМеждународный аэропорт Ташкента
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© Пресс-служба президента Татарстана
Меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации", согласно которому в аэропортах и вокзалах республики будут введены новые правила.

Новшества в аэропортах и вокзалах Узбекистана

разрешен свободный вход в здания вокзалов и аэропортов, а также выход из них с соблюдением требований безопасности;
упрощен порядок получения разрешения на открытие точек общественного питания на вокзалах и прилегающих к ним территориях;
дозволено использование эстакады аэропортов всеми видами пассажирских автотранспортных средств на территории международных аэропортов;
объединены основные проверочные пункты вокзалов с первичными контрольно-пропускными пунктами на входе.
Отмечается, что эти меры предприняты для кардинального улучшения качества оказываемых услуг пассажирам и пребывающим лицам на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах. Также нововведения позволят упростить создание необходимых условий для развития предпринимательства на вокзалах и на прилегающих к ним территориях.
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