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В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
В соответствии с постановлением президента, в 2022 году мероприятие планируется провести в период с 21 по 25 мая. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T09:38+0500
2021-04-30T10:11+0500
культура
фестиваль
ремесленники
ювелирные украшения
бухара
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Начиная с 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Об этом стало известно из постановления президента.В соответствии с документом, в 2022 году фестиваль планируется организовать в период с 21 по 25 мая. В рамках мероприятия также намечено проведение научно-практической конференции на тему "Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства".Отмечается, что фестиваль поспособствует ускоренному развитию золотошвейного и ювелирного дела, а также продвижению образцов в международном масштабе в виде национального бренда.МИД окажет практическую помощь организаторам в приглашении на фестиваль зарубежных организаций, ремесленников, мастеров прикладного искусства, ученых и специалистов в сфере золотошвейного и ювелирного дела.
https://uz.sputniknews.ru/20210131/Dragotsennye-reformy---kak-vozrozhdaetsya-yuvelirnoe-delo-v-Uzbekistane-15906239.html
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фестиваль, ремесленники, ювелирные украшения, бухара, узбекистан

В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

09:38 30.04.2021 (обновлено: 10:11 30.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sultonbek IkromovБухара
Бухара - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© СС0 / Unsplash / Sultonbek Ikromov
В соответствии с постановлением президента, в 2022 году мероприятие планируется провести в период с 21 по 25 мая.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Начиная с 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Об этом стало известно из постановления президента.
В соответствии с документом, в 2022 году фестиваль планируется организовать в период с 21 по 25 мая. В рамках мероприятия также намечено проведение научно-практической конференции на тему "Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства".
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Отмечается, что фестиваль поспособствует ускоренному развитию золотошвейного и ювелирного дела, а также продвижению образцов в международном масштабе в виде национального бренда.
МИД окажет практическую помощь организаторам в приглашении на фестиваль зарубежных организаций, ремесленников, мастеров прикладного искусства, ученых и специалистов в сфере золотошвейного и ювелирного дела.
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