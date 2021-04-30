https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-buxare-nachnut-provodit-festival--zolotoshveynogo-i-yuvelirnogo-dela--18562597.html
В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
В соответствии с постановлением президента, в 2022 году мероприятие планируется провести в период с 21 по 25 мая. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T09:38+0500
2021-04-30T09:38+0500
2021-04-30T10:11+0500
культура
фестиваль
ремесленники
ювелирные украшения
бухара
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18338599_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_06d29feb6ceeadde719b02cda3143a46.jpg
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Начиная с 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Об этом стало известно из постановления президента.В соответствии с документом, в 2022 году фестиваль планируется организовать в период с 21 по 25 мая. В рамках мероприятия также намечено проведение научно-практической конференции на тему "Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства".Отмечается, что фестиваль поспособствует ускоренному развитию золотошвейного и ювелирного дела, а также продвижению образцов в международном масштабе в виде национального бренда.МИД окажет практическую помощь организаторам в приглашении на фестиваль зарубежных организаций, ремесленников, мастеров прикладного искусства, ученых и специалистов в сфере золотошвейного и ювелирного дела.
https://uz.sputniknews.ru/20210131/Dragotsennye-reformy---kak-vozrozhdaetsya-yuvelirnoe-delo-v-Uzbekistane-15906239.html
бухара
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18338599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d75836d379110274c922e5ed5c63290c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, ремесленники, ювелирные украшения, бухара, узбекистан
В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
09:38 30.04.2021 (обновлено: 10:11 30.04.2021)
В соответствии с постановлением президента, в 2022 году мероприятие планируется провести в период с 21 по 25 мая.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Начиная с 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Об этом стало известно из постановления президента.
В соответствии с документом, в 2022 году фестиваль планируется организовать в период с 21 по 25 мая. В рамках мероприятия также намечено проведение научно-практической конференции на тему "Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства".
Отмечается, что фестиваль поспособствует ускоренному развитию золотошвейного и ювелирного дела, а также продвижению образцов в международном масштабе в виде национального бренда.
МИД окажет практическую помощь организаторам в приглашении на фестиваль зарубежных организаций, ремесленников, мастеров прикладного искусства, ученых и специалистов в сфере золотошвейного и ювелирного дела.