https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-buxare-nachnut-provodit-festival--zolotoshveynogo-i-yuvelirnogo-dela--18562597.html

В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

В соответствии с постановлением президента, в 2022 году мероприятие планируется провести в период с 21 по 25 мая. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T09:38+0500

2021-04-30T09:38+0500

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культура

фестиваль

ремесленники

ювелирные украшения

бухара

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Начиная с 2022 года в Бухаре каждые два года в мае будут проводить Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. Об этом стало известно из постановления президента.В соответствии с документом, в 2022 году фестиваль планируется организовать в период с 21 по 25 мая. В рамках мероприятия также намечено проведение научно-практической конференции на тему "Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства".Отмечается, что фестиваль поспособствует ускоренному развитию золотошвейного и ювелирного дела, а также продвижению образцов в международном масштабе в виде национального бренда.МИД окажет практическую помощь организаторам в приглашении на фестиваль зарубежных организаций, ремесленников, мастеров прикладного искусства, ученых и специалистов в сфере золотошвейного и ювелирного дела.

https://uz.sputniknews.ru/20210131/Dragotsennye-reformy---kak-vozrozhdaetsya-yuvelirnoe-delo-v-Uzbekistane-15906239.html

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