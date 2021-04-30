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В Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое
В Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое
Флаг должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости республики и стать самым высоким в регионе. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T17:26+0500
2021-04-30T17:26+0500
2021-04-30T17:27+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Карши отказались от идеи тратить 1,35 миллиара сумов на установку гигантского флага. Его высота должна была достигать 62,5 метра. Флаг планировали установить на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.Как заявил хоким области Зойир Мирзаев, деньги пойдут на ремонт семейного общежития №136. Между тем установить флаг все же могут, но не на государственные средства, а в случае, если найдутся частные инвесторы.Отметим, что в соцсетях новость о появлении флагштока за такую крупную сумму вызвала широкий общественный резонанс.
https://uz.sputniknews.ru/20191119/Flag-Uzbekistana-v-Urgenche-zanyal-pyatnadtsatoe-mesto-v-mire-po-vysote-12827222.html
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день независимости, карши, флаг, узбекистан
В Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое
17:26 30.04.2021 (обновлено: 17:27 30.04.2021)
Флаг должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости республики и стать самым высоким в регионе.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Карши отказались от идеи тратить 1,35 миллиара сумов на установку гигантского флага.
Его высота должна была достигать 62,5 метра. Флаг планировали установить на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.
Как заявил
хоким области Зойир Мирзаев, деньги пойдут на ремонт семейного общежития №136.
Между тем установить флаг все же могут, но не на государственные средства, а в случае, если найдутся частные инвесторы.
Отметим, что в соцсетях новость о появлении флагштока за такую крупную сумму вызвала широкий общественный резонанс.