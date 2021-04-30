https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-karshi-peredumali-tratit-135-mlrd-sumov-na-flag--dengi-poydut-na-drugoe-18572663.html

В Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое

В Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое

Флаг должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости республики и стать самым высоким в регионе. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T17:26+0500

2021-04-30T17:26+0500

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общество

день независимости

карши

флаг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Карши отказались от идеи тратить 1,35 миллиара сумов на установку гигантского флага. Его высота должна была достигать 62,5 метра. Флаг планировали установить на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.Как заявил хоким области Зойир Мирзаев, деньги пойдут на ремонт семейного общежития №136. Между тем установить флаг все же могут, но не на государственные средства, а в случае, если найдутся частные инвесторы.Отметим, что в соцсетях новость о появлении флагштока за такую крупную сумму вызвала широкий общественный резонанс.

https://uz.sputniknews.ru/20191119/Flag-Uzbekistana-v-Urgenche-zanyal-pyatnadtsatoe-mesto-v-mire-po-vysote-12827222.html

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день независимости, карши, флаг, узбекистан