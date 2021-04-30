https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-tashkente-v-ramkax-proekta-pesni-pobedy-vystupyat-xor-turetskogo-i-soprano-18563176.html
В Ташкенте в рамках проекта "Песни Победы" выступят "Хор Турецкого" и SOPRANO
В Ташкенте в рамках проекта "Песни Победы" выступят "Хор Турецкого" и SOPRANO
Мероприятие стартует 1 мая в 20.00 по местному времени на площади перед дворцом "Истиклол". Вход свободный. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T10:11+0500
2021-04-30T10:11+0500
2021-04-30T10:13+0500
культура
хор турецкого
день победы
песни
концерт
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В столице Узбекистана состоится масштабный миротворческий проект "Песни Победы" в исполнении российских коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане."Песни Победы" – это живая память поколений, уникальный музыкальный марафон, который объединяет весь мир. Проект направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков и событиях Великой Отечественной войны", — информируется в релизе.Мероприятие стартует 1 мая в 20.00 по местному времени на площади перед дворцом "Истиклол". Вход свободный.В репертуаре концертной программы прозвучат лучшие композиции – от всей любимой "Катюши" и "Смуглянки" до "Бухенвальдского набата" и авторского трека "Что ты знаешь о войне".Также перед началом торжественного концерта в 19.15 состоится пресс-подход народного артиста России, основателя и руководителя коллективов, автора проекта "Песни Победы" Михаила Турецкого.Ранее миротворческий проект уже состоялся на центральных площадях Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Италии, России, Беларуси, Словении, Китая, Словакии, Болгарии.
https://uz.sputniknews.ru/20200509/Pesnya-Den-Pobedy-vpervye-prozvuchala-na-uzbekskom-yazyke--video-14093659.html
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хор турецкого, день победы, песни, концерт
В Ташкенте в рамках проекта "Песни Победы" выступят "Хор Турецкого" и SOPRANO
10:11 30.04.2021 (обновлено: 10:13 30.04.2021)
Мероприятие стартует 1 мая в 20.00 по местному времени на площади перед дворцом "Истиклол". Вход свободный.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
В столице Узбекистана состоится масштабный миротворческий проект "Песни Победы" в исполнении российских коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO. Об этом сообщает
пресс-служба посольства России в Узбекистане.
"Песни Победы" – это живая память поколений, уникальный музыкальный марафон, который объединяет весь мир. Проект направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков и событиях Великой Отечественной войны", — информируется в релизе.
Мероприятие стартует 1 мая в 20.00 по местному времени на площади перед дворцом "Истиклол". Вход свободный.
В репертуаре концертной программы прозвучат лучшие композиции – от всей любимой "Катюши" и "Смуглянки" до "Бухенвальдского набата" и авторского трека "Что ты знаешь о войне".
Также перед началом торжественного концерта в 19.15 состоится пресс-подход народного артиста России, основателя и руководителя коллективов, автора проекта "Песни Победы" Михаила Турецкого.
Ранее миротворческий проект уже состоялся на центральных площадях Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Италии, России, Беларуси, Словении, Китая, Словакии, Болгарии.