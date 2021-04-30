Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-xokimiyate-navoiyskoy-oblasti-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-18569167.html
В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
В администрации региона назначены первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства, а также замхокима по вопросам туризма, спорта... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:10+0500
2021-04-30T14:14+0500
общество
назначение
навоийская область
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/95/11189536_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_22daab56a57c67f7ff976066d62e22b2.jpg
В хокимияте Навоийской области назначены два заместителя главы администрации, сообщает новостное агентство УзА.Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Атамуродов Тулкин Туймуродович. Ранее Атамуродов работал первым зампредседателя правления Микрокредитбанка.Пост замхокима Навоийской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника управления туризма и спорта занял Саъдулла Мирзаев.Прежде Мирзаев возглавлял Управление статистики Навоийской области.
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/95/11189536_90:0:811:541_1920x0_80_0_0_b8bdb8bb672737c11ad491544da3f1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначение, навоийская область, хокимият

В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения

14:10 30.04.2021 (обновлено: 14:14 30.04.2021)
640
© © Sputnik / Алексей ДаничевМужчины с портфелем в руке. Архивное фото
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© © Sputnik / Алексей Даничев
В администрации региона назначены первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства, а также замхокима по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций.
В хокимияте Навоийской области назначены два заместителя главы администрации, сообщает новостное агентство УзА.
Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Атамуродов Тулкин Туймуродович.
© УзААтамуродов Тулкин Туймуродович
Атамуродов Тулкин Туймуродович - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
Атамуродов Тулкин Туймуродович
© УзА
Ранее Атамуродов работал первым зампредседателя правления Микрокредитбанка.
Пост замхокима Навоийской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника управления туризма и спорта занял Саъдулла Мирзаев.
© УзАСаъдулла Мирзаев
Саъдулла Мирзаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
Саъдулла Мирзаев
© УзА
Прежде Мирзаев возглавлял Управление статистики Навоийской области.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:28Какие плюсы получают участники финансового рынка от выпуска "длинных" гособлигаций
15:03Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития
14:36Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве
14:10В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
14:05Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе
14:05Диктант Победы с национальным колоритом: организаторы рассказали об особенностях викторины
13:45В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину ЧП в столичном метро
13:13Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан
12:43В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка
12:29РФ и Узбекистан возьмут "под контроль" историю: победа над нацизмом не должна быть забыта
12:00Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером
11:47Завтрак для секс-меньшинств и гримасы американской демографии
11:22Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс
11:11Арипов встретился с Миннихановым: что обсудили премьер Узбекистана и глава Татарстана
10:11В Ташкенте в рамках проекта "Песни Победы" выступят "Хор Турецкого" и SOPRANO
09:38В Бухаре начнут проводить фестиваль золотошвейного и ювелирного дела
ВчераБеларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте
ВчераНе все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
ВчераГулистанский замхокима запросил $400 за включение в список малоимущих
ВчераМирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде