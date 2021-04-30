https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-xokimiyate-navoiyskoy-oblasti-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-18569167.html
В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
В администрации региона назначены первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства, а также замхокима по вопросам туризма, спорта... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:10+0500
2021-04-30T14:10+0500
2021-04-30T14:14+0500
общество
назначение
навоийская область
хокимият
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В хокимияте Навоийской области назначены два заместителя главы администрации, сообщает новостное агентство УзА.Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Атамуродов Тулкин Туймуродович. Ранее Атамуродов работал первым зампредседателя правления Микрокредитбанка.Пост замхокима Навоийской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника управления туризма и спорта занял Саъдулла Мирзаев.Прежде Мирзаев возглавлял Управление статистики Навоийской области.
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MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, навоийская область, хокимият
В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения
14:10 30.04.2021 (обновлено: 14:14 30.04.2021)
В администрации региона назначены первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства, а также замхокима по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций.
В хокимияте Навоийской области назначены два заместителя главы администрации, сообщает новостное агентство УзА.
Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства стал
Атамуродов Тулкин Туймуродович.
Ранее Атамуродов работал первым зампредседателя правления Микрокредитбанка.
Пост замхокима Навоийской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника управления туризма и спорта занял
Саъдулла Мирзаев.
Прежде Мирзаев возглавлял Управление статистики Навоийской области.