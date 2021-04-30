https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-xokimiyate-navoiyskoy-oblasti-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-18569167.html

В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения

В хокимияте Навоийской области произошли кадровые изменения

В администрации региона назначены первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства, а также замхокима по вопросам туризма, спорта... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T14:10+0500

2021-04-30T14:10+0500

2021-04-30T14:14+0500

общество

назначение

навоийская область

хокимият

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В хокимияте Навоийской области назначены два заместителя главы администрации, сообщает новостное агентство УзА.Первым заместителем хокима Навоийской области по вопросам экономики и предпринимательства стал Атамуродов Тулкин Туймуродович. Ранее Атамуродов работал первым зампредседателя правления Микрокредитбанка.Пост замхокима Навоийской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальника управления туризма и спорта занял Саъдулла Мирзаев.Прежде Мирзаев возглавлял Управление статистики Навоийской области.

навоийская область

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назначение, навоийская область, хокимият